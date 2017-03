Windows 10 Creators Update: Microsoft nennt Startdatum

Ab dem 11. April 2017 wird das Windows 10 Creators Update weltweit verfügbar. Das dritte große Update für Windows 10 ist kostenlos für Kunden mit Windows-10-Devices erhältlich und wird sukzessive über Windows Update ausgerollt. Technisch versierten Anwendern, die die Neuheiten schon jetzt ausprobieren wollen, steht das Media Creation Tool für die Installation zur Verfügung.

Das Creators Update für Windows 10 verspricht Anwendern eine verbesserte Sicherheit sowie Neuheiten in den Bereichen 3D, Mixed Reality und Gaming. In Reaktion auf Nutzer-Feedback erhalten Kunden zudem mehr Auswahl und Kontrolle beim Ausrollen von Updates und bei der Konfiguration von Datenschutzeinstellungen.



Flexiblere Updates und neue Sicherheitszentrale

Anwender haben künftig mehr Optionen beim Timing der Update-Installation. Eine neue Benachrichtigung informiert über die Verfügbarkeit von Updates und bietet Nutzern unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. So können die Anwender im Fenster das Timing für die Installation selber individuell festlegen, indem sie ein für sie passendes Datum und eine Uhrzeit eingeben. Alternativ lässt sich die Installation über den "Snooze"-Button aber auch schnell und ohne weitere Eingaben (um drei Tage) verschieben.



Das "Windows Defender Security Center" soll Nutzern künftig einen zentralen Ort für die Verwaltung der integrierten Sicherheits-Features bieten. Dort erhalten sie eine Übersicht zu vorhandenen Lösungen und kontrollieren, welche Schutzfunktionen eingesetzt werden. Das Security Center besteht aus fünf Bereichen: Antiviren-Schutz, Geräteperformance, Firewall und Netzwerkschutz, App- und Browserkontrolle sowie Sicherheitseinstellungen für Familien.



Mehr Datenschutz

Ein verbessertes Setup bei der Konfiguration von Datenschutzeinstellungen in Windows 10, ersetzt derweil die bestehenden "Express-Einstellungen". Dies erleichtere Kunden zukünftig vor allem die individuelle Konfiguration und zeigt die wichtigsten Privatsphäreneinstellungen auf einen Blick. Gleichzeitig vereinfacht Microsoft die Konfiguration im Bereich der Diagnose- und Nutzungsdaten. So werden die aktuell vorhandenen drei Konfigurationsstufen auf die zwei Optionen "Einfach" und "Vollständig" reduziert – die ehemalige Stufe "Erweitert" entfällt. Nicht zuletzt reduziert Microsoft mit dem Creators Update die Menge an gesammelten Diagnose- und Nutzungsdaten, wenn die Stufe "Einfach" ausgewählt ist.



Die neue Streaming-Plattform "Beam" ermöglicht das leichte sowie interaktive Streaming von Spielen. Dabei verspricht Beam ein neues Spieleerlebnis, indem es den Zuschauern erlaubt, das Geschehene aktiv zu beeinflussen und mit den Spielern in Echtzeit zu interagieren. Der neue Game Mode ermöglicht daneben die Zuordnung von zusätzlichen Grafik- und Prozessor-Ressourcen für Spiele, was für eine verbesserte Spielperformance sorgen soll. Die Spieler profitieren so beispielsweise durch bessere Frameraten. Einmal in den Systemeinstellungen aktiviert, lässt sich der Modus für jedes Spiel nutzen.



3D an Bord

Das Creators Update bringt nicht zuletzt 3D-Technologie auf Windows-10-Devices. So lassen sich 3D-Grafiken erstellen, bearbeiten und teilen – beispielsweise über die neue Paint-3D-App. Gleichzeitig wird 3D in weiteren, bestehenden Applikationen wie Power Point oder Microsoft Edge verfügbar. Über die Community Remix3D.com können Nutzer ihre individuell erstellten 3D-Objekte teilen, erhalten Zugang zu einer umfassenden Bibliothek mit 3D-Grafiken und tauschen sich mit anderen Nutzern aus.



Während Microsoft das Windows 10 Creators Update ab dem 11. April über die Windows-Update-Funktion nach und nach ausrollt, können Enthusiasten und Neugierige das neue Release 1703 auch schon vorher über das Media Creation Tool [1] einspielen.