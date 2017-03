Xerox mit Massenstart

Xerox hat im Rahmen des laut eigenen Angaben größten Produktlaunches in der Unternehmensgeschichte insgesamt 29 neue Drucker und Multifunktionsgeräte vorgestellt. Die Serien 'VersaLink' und 'AltaLink' sollen vor allem im Zeichen von sicherer Mobilität und Cloud-Konnektivität stehen.

Die Bedienbartkeit über Tablet-artige Displays oder mobile Geräte gehört zu den wesentlichen Merkmalen der neuen Xerox-Drucker.

Die "VersaLink"-Geräte [1] sind auf kleinere Arbeitsgruppen und verteilte Teams zugeschnitten und umfassen 19 Drucker beziehungsweise Multifunktionsgeräte (MFD). Die "AltaLink"-Serie [2] mit zehn MFDs ist für größere Arbeitsgruppen und höhere Druckvolumen geeignet. Xerox bewirbt die neuen Serien unter anderem mit optimierten Geschäftsprozessen: So würden schlüsselfertige Apps etwa aus der Xerox App Gallery Workflows ermöglichen, die auf die jeweiligen Anforderungen des Nutzers zugeschnitten sind. So lässt sich zum Beispiel das Arbeiten mit Patientenakten, die Verwaltung von Immobilienverträgen oder die Rechnungsbearbeitung im Einzelhandel mit Hilfe digitaler Worksflows in wenigen Schritten direkt über das Gerät ausführen.



Xerox setzt bei den beiden neuen Druckerserien auf seine "ConnectKey"-Technologie [3]. Diese soll eine Tablet-ähnliche Oberfläche mit mehr Drucksicherheit und Managed Print Services verbinden und zudem Mobile- und Cloud-ready sein. Was etwa die Sicherheitsfunktionen betrifft, werden vertrauliche Daten und Informationen durch Verschlüsselung und Image Overwrite geschützt; alle Zugriffsversuche werden laut Xerox geprüft und Daten und Gerät vor böswilligen Angriffen geschützt. Was die Cloud-Konnektivität angeht, ist unter anderem ein Datenfliuss von den Geräten zu cloudbasierten Datenspeichern wie Dropbox, Office 365 oder Google Drive möglich. Mobil arbeitende Mitarbeiter können kabellos von jedem Endgerät aus drucken. Die 29 AltaLink- und VersaLink-Geräte sollen im zweiten Quartal des Jahres erhältlich sein.