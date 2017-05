Zwillings-Array mit 99,9999 Prozent Zuverlässigkeit

Mit dem Modell 'NeoSapphire 3706-ES1' bringt AccelStor ein All-Flash-Array auf den Markt, das durch seine Shared-Nothing-Architektur – alle Bauteile sind doppelt vorhanden – für eine hohe Ausfallsicherheit sorgen soll.

Das zwei Höheneinheiten messende "NeoSapphire 3706-ES1" will unter anderem mittels Thin Provisioning die Speicher-Effizienz erhöhen.

Alle Bauteile des "NeoSapphire 3706-ES1" [1] sind doppelt vorhanden: Netzteile, Prozessoren, Speicher, Controller, Netzwerkkarten und SSDs. Beide Systeme arbeiten unabhängig, synchronisieren sich jedoch untereinander in Echtzeit über einen Infiniband-Interlink in einem Active-Active-Modus. Beim Ausfall eines der Systeme springt jederzeit das andere ein. Als einen weiteren Vorteil der dualen Architektur sieht AccelStor, dass dank Multi-Pathing die redundanten Controller Lasten effektiver verteilen. Diese Maßnahme soll die Transfergeschwindigkeiten steigern und gleichzeitig die Antwortzeiten verringern.



Insgesamt kommt das Modell laut Hersteller auf eine Performance von über 360.000 IOPS bei 4K Random Writes. Durch die 24 eingebauten Enterprise-SATA-SSDs lässt sich ein hochverfügbarer und schneller Speicherpool mit 6 TByte Kapazität kreieren – zwei Hot-Spare-SSDs inklusive. Anschluss findet der Host über vier 10 GBit/s Ethernet-Ports (SFP+). AccelStor setzt auch beim Neuzugang die FlexiRemap-Technologie ein. Diese soll neben der Datensicherheit vor allem die Lebensdauer der verbauten SSDs in jeder Disk-Gruppe erhöhen.