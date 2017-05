Zentral verwaltete Sicherheitsspeichermedien

DataLocker gibt den Startschuss für eine neue Version der 'SafeConsole Cloud'. Das Management-Werkzeug für die zentrale Administration und Verwaltung von Security-Speichermedien verfügt mit dem Release 5.2.0 unter anderem über ein ausgebautes Benutzermanagement.

BU:Der optional zubuchbare Virenschutz für die sicheren Speichermedien lässt sich per SafeConsole verwalten.

Mit Hilfe des ausgebauten Benutzer-Management in Release 5.2.0 von "SafeConsole Cloud" [1] können Administratoren Anwender jetzt laut Hersteller erheblich einfacher und übersichtlicher anlegen, deren Einstellungen anpassen und Nutzer bestimmten Gruppen und Richtlinien zuteilen. Zudem soll es nun leichter möglich sein, je Gruppe oder Benutzer eigene, individuelle Policies festzulegen. Ein verbesserter Anwender-Import für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern sowie ausgebaute Möglichkeiten für die individuelle Anpassung von Compliance-Reportings und Audit Logs gehören zu den weiteren Merkmalen der neuen Version.



Soll die Nutzung eines Speichergeräts nur in bestimmten Netzwerken überhaupt möglich sein, so bietet die jüngste Version der SafeConsole Cloud die Option, so genannte "Trusted Zones" zu definieren. Über Faktoren wie IP-Adressen, Länder, ISPs oder über Zertifikate lassen sich die erlaubten Nutzungsbereiche und Systeme granular festlegen. Je nachdem, ob sich das Gerät innerhalb oder außerhalb der festgelegten Trusted Zone befindet, kann der Zugriff auf die Daten gesperrt oder erlaubt werden.