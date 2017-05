Mehr Komfort beim Remote-Support von Linux

TeamViewer hat eine neue Version seines Linux Hosts als Preview bereitgestellt. Mit dem neuen Release kommen unter anderem die Unterstützung von Wake-On-LAN, das Zuweisen von Konten via GUI sowie weitere Reglementierungsmöglichkeiten auf den Markt.

Der neue, jetzt aktualisierte Linux-Host von TeamViewer wurde zuerst Anfang Mai 2017 veröffentlicht.

Mit der neuen Version des TeamViewer-Hosts [1] können Benutzer nun auch Linux-Maschinen aufwecken, sofern diese sich im Standby-Modus befinden und das Netzteil weiterhin mit Strom versorgt wird. Darüber hinaus müssen Mainboard, Netzwerkkarte und Power Management Wake-On-LAN unterstützen. Zudem lassen sich ab sofort Linux-Maschinen einem bestehenden TeamViewer-Konto über Client zuweisen. Das soll das Zusammenspiel von Support- und Administratorenteams erleichtern, weil Konteninhaber ihre Kontakte untereinander teilen können. Wie bisher finden dabei auch Konten mit Zwei-Faktor-Authentifizierung Unterstützung.



Für ein Plus an Sicherheit bei der Verwendung des Linux-Host soll ferner die erweiterte Zugriffskontrolle sorgen. Hier besteht nun die Möglichkeit, dass sämtliche Aktionen direkt auf dem Zielgerät freigegeben werden müssen. Dazu müssen Benutzer in den "Erweiterten Einstellungen für die Verbindung zu diesem Computer" unter dem Menüpunkt "Zugriffskontrolle" die Option "Alles Bestätigen" auswählen. Mit dem Update des Linux-Hosts lässt sich außerdem der Zugriff auf die TeamViewer-Optionen beschränken und nur für Administratoren ermöglichen.