Abwehrkette

Kaspersky Lab präsentiert eine neue Version von 'Kaspersky Endpoint Security for Business'. Die Flaggschifflösung des Security-Anbieters adressiert sowohl die Cybersicherheitsanforderungen mittelständischer als auch großer Unternehmen und verspricht eine mehrschichtige Sicherheit, flexibel umsetzbaren Schutz der Daten sowie das zentrale Management verschiedener Plattformen, Anwendungen und Geräte einschließlich Mobiles.

Die neue Version basiert auf dem sogenannten HuMachine-Intelligence-Ansatz von Kaspersky Lab [1], einer Kombination aus Threat Intelligence, maschinellem Lernen sowie der Expertise der Sicherheitsteams des Unternehmens. Cyberbedrohungen könnten so über maschinell-lernende Algorithmen erkannt werden, die mittels Big Data aus dem Kaspersky Security Network ständig verbessert würden.



Die verhaltensbasierte Technologie "System Watcher" ermögliche dabei die Entdeckung fortschrittlicher und ansonsten schwer zu entdeckender Malware-Arten ebenso wie aktueller Angriffsarten, darunter beispielsweise Ransomware- und PowerShell-basierte Malware. Das zeitgleiche Micro-Back-up und die automatische Rollback-Funktionen sollen gewährleisten, dass schädliche Aktivitäten direkt nach Entdeckung rückgängig gemacht werden, was im Falle einer Ransomware-Attacke sehr wichtig ist.



Die Automatic Exploit Prevention (AEP) dämme zudem Exploit-Angriffe ein und schütze bekannte Angriffsziele wie Java, Flash, Adobe Reader, Browser oder Office-Anwendungen sogar vor Zero-Day-Gefahren. Mit einer neuen Festplatten-Verschlüsselung, die mittels Microsoft Bitlocker oder Kaspersky Disk Encryption arbeitet, stellen Unternehmen nicht zuletzt sicher, dass Cyberkriminelle keinen Zugang zu kritischen Daten bekommen.



Das Kaspersky Security Center verwaltet dabei per Fernzugriff Bitlocker, überwacht den Status verschlüsselter Geräte und erstellt Backups der Verschlüsselungskeys, um im Notfall verlorene Zugangsdaten wiederherzustellen. Kaspersky Endpoint Security for Business ist ab sofort in den Varianten Select, Advanced und Total verfügbar. Die Select-Variante ist bei 250 Lizenzen für ein Jahr für 3542,50 Euro zu haben.