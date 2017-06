Zum Angriff: Hackers Challenge 2017 in München

Admins hören und lesen viel über Hacker-Angriffe und müssen ihre Infrastruktur davor schützen. Wer live miterleben möchte, wie die Angreifer dabei vorgehen, kann an der Hacker Challenge in München teilnehmen. Das Ziel ist der Einbruch in ein fiktives Netzwerk einer Bank samt Webanwendung und Security-System.

Die Hackers Challenge ruft Hacker zum Angriff auf ein fiktives Netzwerk auf.

Auf der Hackers Challenge 2017 [1] können Sicherheitsverantwortliche aus Unternehmen live und moderiert verfolgen, wie findige Hacker versuchen, unter Umgehung bestehender Schutzmaßnahmen in das Netzwerk einer imaginären Bank einzudringen. Dabei müssen die Hacker ohne Vorbereitung oder Absprachen innerhalb eines vorgegebenen Szenarios möglichst viele Punkte sammeln. Dem Sieger winkt ein kostenloser Trip zur Black Hat Europe 2017 in London. Die Hackers Challenge findet am 22. Juni von 10 bis 16 Uhr im Hilton Hotel Munich Airport beim Flughafen in München statt.