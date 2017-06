Surfen auf der zweiten Welle

D-Link stellt mit dem Access Point DAP-2610 seinen ersten Wave-2-Zugangspunkt vor. Das für Wand- und Deckenmontage geeignete Wireless-AC1300-Parallel-Band-PoEGerät erreicht laut Hersteller einen maximalen Datendurchsatz von bis zu 1300 MBit/s und nutzt parallel das 2,4-GHzund das 5-GHz-Frequenzband.

Die Client-Isolation des Access Points DAP-2610 verbirgt den Datenverkehr der Endgeräte voreinander.

MU-MIMO Beamforming soll die ausgesandten Signale optimal an den Standort der Clients und die Umgebung anpassen, sodass eine Vielzahl von Endgeräten gleichzeitig Daten mit maximaler Geschwindigkeit austauschen können. Ein GBit-Ethernet-Port verbindet den Access Point per Kabel mit dem lokalen Netzwerk. Mit mehreren Betriebsarten passt sich das Gerät verschiedenen WLAN-Anforderungen an: Der DAP-2610 kann als Access Point, als Wireless Distribution System (WDS), im Kombinationsmodus und als drahtloser Client betrieben werden.



Durch die zwei gleichzeitig aktiven Funkmodule ist ferner der Einsatz als Mesh-Element möglich. Die Stromversorgung kann über ein Netzteil oder einen Netzwerkanschluss per 802.3af PoE erfolgen. Eine umfangreiche Quality-of-Service-Implementierung lässt die Kategorisierung von Daten zu. So erhalten beispielsweise VoIP-Datenpakete den Vorzug vor File-Transfers. Zahlreiche Managementoptionen sollen die Verwaltung erleichtern.



Neben einem eingebauten Webserver mit SSL-Support stehen SSH, Telnet, SNMP sowie der Central WiFi Manager von D-Link [1] zur Auswahl. Dieser erlaubt weitere Managementfunktionen wie die Konfiguration von Access-Point-Gruppen. Zudem ist der DAP-2610 mit einem Captive-Portal und umfangreichen Authentifizierungsfunktionen ausgerüstet. Dazu gehören ein eigener RADIUS-Server sowie LDAP, POP3 und Passcodes, um Nutzer am Access Point anzumelden.



Ebenfalls integriert ist Network Access Protection, die im Zusammenhang mit NAP-fähigen Servern Bedingungen für den Zugriff von Endgeräten prüft. Rogue-Access Points werden mit D-Link zuverlässig erkannt und dem Administrator gemeldet. Pro Funkmodul unterstützt das Gerät vier VLANs. Der DAP-2610 ist ab sofort für rund 135 Euro erhältlich.