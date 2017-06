Edel-Notebook mit Studentenrabatt

Microsoft bringt mit dem Surface Laptop ein neues Notebook auf den Markt. Der mit maximal 14 Millimeter extrem dünne Rechner verfügt über ein 13,5 Zoll großes TouchDisplay aus Gorilla Glas, das dank PixelSense-Technologie selbst feinste Druckunterschiede bei der Bedienung via Stifteingabe erkennen soll. Die Auflösung des Displays beträgt 2256 x 1504 Pixel.

Microsoft will beim Surface Laptop mit Windows 10 S sowohl durch die Optik als auch durch innere Werte für Begeisterung sorgen.

Microsoft [1] will bei seiner Neuvorstellung mit einer edlen Optik überzeugen: Die Tastatur ist mit der High-Tech-Mikrofaser Alcantara überzogen, soll ein leises Tippen ermöglichen und kommt mit einem Trackpad sowie einer weichen Handballenauflage. Den Computer mit einem Gewicht von 1,25 kg gibt es in den vier Farben platingrau, bordeauxrot, kobaltblau und graphitgold, wobei auf dem deutschen Markt zunächst nur die graue Variante verfügbar sein wird.



Je nach Modell gibt als CPU ein Intel-Core-i5-7200U oder ein Intel-Core-i7-7660U den Takt vor. Was den Arbeitsspeicher betrifft, ist 2133-MHz-LPDDR3-RAM verbaut, der zwischen 4 und 16 GByte groß sein kann. Für die persistente Speicherung kommt eine SSD zum Einsatz, die bis zu 512 GByte Platz für Daten bietet. Als Betriebssystem findet Windows 10 S Verwendung, das besonders bei Sicherheit und Leistungsfähigkeit punkten soll und das von Microsoft vor allem in den Einsatzbereichen Bildungseinrichtungen für Lehrkräfte sowie Schüler und Studierende verortet wird.



Anwendungen werden bei Windows 10 S aus dem Windows Store geladen, wo sie auf Sicherheit überprüft und anschließend lokal in einem separaten und sicheren Container ausgeführt werden. Im Klassenzimmer soll dies unter anderem ein schnelles Anmelden an den Geräten und höchste Performance möglichen machen. Ab diesem Herbst erhalten Nutzer von Windows-10-Geräten zudem die neue Funktion View Mixed Reality, die mit Unterstützung einer üblichen RGB-Kamera 3D-Inhalte auf dem eigenen Bildschirm als Mixed-Reality-Erfahrungen in der realen Welt darstellen kann. Das Surface Laptop kostet je nach Konfiguration zwischen 965 und 2100 Euro. Studenten, Dozenten oder Mitarbeiter an Universitäten und Hochschulen können 10 Prozent Rabatt erhalten.