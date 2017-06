Storage-Unterbau für Container

Red Hat kündigt Red Hat Ceph Storage 2.3 an. Das Release basiert auf Ceph 10.2 (Jewel) und führt ein neues Network-File-System (NFS)-Interface ein. Es ist mit dem Filesystem Client von Hadoop S3A kompatibel und unterstützt den Betrieb in containerisierten Umgebungen.

Mit diesen Erweiterungen erweitert Red Hat seine Object-Storage-Plattform Ceph [1] seine weiter aus. Die Storage-Umgebung lässt sich für Big Data Analytics und als gemeinsame Plattform für File-basierte Workloads einsetzen. In der Red Hat Container Registry ist dabei ein Single-Container-Image der Software verfügbar, das die gleichen Funktionalitäten wie das traditionelle Package-Format bietet.



Nutzen Anwender Red Hat Ceph Storage zusammen mit Ansible by Red Hat in einem Container, können sie Installationen, Upgrades und Updates automatisch durchführen. Das Ergebnis ist eine laut Red Hat reduzierte Komplexität, ein vereinfachtes Management und eine schnellere Inbetriebnahme von Software-defined Storage.



Für Red Hat markiert das Release einen wichtigen Meilenstein in der Strategie, hochelastische, flexible Storage-Umgebungen bereitzustellen, die sich so optimieren lassen, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien in Unternehmen aller Größen eingesetzt werden können. Red Hat Ceph Storage 2.3 und sein Container Image sollen ab Ende Juni über das Red Hat Customer Portal beziehungsweise die Red Hat Container Registry verfügbar sein.