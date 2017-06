Verhaltensanalyse für Attachments

GROUP Business Software stellt die neuesten Versionen Ihrer E-Mail-Managementlösung iQ.Suite vor: Mit an Bord ist eine cloudbasierte Sandbox, die in die Anti-Malware Lösung 'iQ.Suite Watchdog' integriert wurde. Sie soll insbesondere Attacken mit Trojanern in E-Mail-Anhängen entlarven und auch Advanced Persistent Threats einen Riegel vorschieben.

Die neue Sandbox arbeitet cloudbasiert und verwendet eine dynamische Verhaltensanalyse. Von unbekannten, verdächtigen Dateien wird laut GROUP Business Software (GBS) [1] eine anonymisierte Kopie an die Sandbox gesendet und in einer abgesicherten Cloud-Umgebung zur Ausführung gebracht. Dabei kann der Anwender aus Datenschutzgründen wählen, welche Inhalt in die Cloud übertragen werden. Wurde keine Bedrohung gefunden, wird die eingegangene E-Mail mit Anhang zugestellt. Wenn eine Bedrohung erkannt wurde, wird die E-Mail mitsamt Anhang geblockt. Der Prüfvorgang in der Cloud soll dabei wenige Minuten dauern. In dieser Zeit wird die E-Mail angehalten und in der Quarantäne der E-Mail-Managementlösung platziert.



Sowohl für Microsoft Exchange/SMTP und Office 365 als auch für IBM Notes/Domino kommen mit dem Update weitere Neuerungen einher. So hat GBS der iQ.Suite 16.0 für Microsoft Exchange/SMTP ein neues Server Status-Dashboard verpasst, das im WebClient verfügbar ist. Damit können Anwender den Status ihrer iQ.Suite Installation prüfen, die E-Mail-Verarbeitung überwachen sowie Updates und laufende Dienste im Blick behalten. Das soll die Betriebssicherheit maßgeblich verbessern. Die iQ.Suite für Office 365 hat zudem eine verbesserte Anbindung an das Azure Active Directory und Office 365 erhalten.



Ferner ist für IBM Notes/Domino die "iQ.Suite Trailer Vorschau" verfügbar, inklusive eines erweiterten Berechtigungskonzepts für die Pflege der E-Mail-Signatur durch verschiedene Fachbereiche. So können im iQ.Suite WebClient auch Domino-Anwender mit Hilfe des Trailer-Moduls den E-Mail-Versand an interne oder externe Empfänger simulieren. Im iQ.Suite-WebClient ist zudem das Cockpit für Domino-Anwender verfügbar, mit dem sich aussagekräftige Statistiken zum E-Mail-Verkehr visualisieren lassen. Ebenfalls neu für IBM Domino ist "iQ.Suite Connect2Workflow". Damit werden E-Mail-Inhalte, aber auch Empfänger und Absender, Betreff und Empfangs-Zeit, an das Workflowmanagement "GBS AppDesigner" übergeben und automatisch in Geschäftsprozesse integriert.