Hineingeschaut

Nicht zuletzt die Auslagerung von Dienstleistungen und der Zuwachs an Zulieferern aus aller Welt haben dafür gesorgt, das gerade IT-Profis in größeren Unternehmen oft über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten. Mit der nützlichen Webseite 'time.is' haben Sie die verschiedenen Zeitzonen jederzeit im Blick. Damit ist sofort klar, wann die amerikanischen Kollegen aus dem Bett gestiegen sind oder ob die Filiale in Asien noch kurz angerufen werden kann. [ mehr