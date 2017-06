Login via Cloud

IBM stellt einen neuen Sicherheitsservice aus der IBM Cloud vor: Demnächst haben Unternehmen die Möglichkeit, den Zugang ihrer Mitarbeiter zu Anwendungen direkt in der IBM-Cloud zu verwalten. Dies gilt für Cloud- und On-Premise-Dienste genauso wie für Internet of Things- und Mobil-Geräte.

Admins behalten Logins auch in der Cloud im Überblick dank IBMs Cloud Identity.

IBM [1] bietet unter der Marke "IBM Cloud Identity" eine Reihe an Möglichkeiten für das Identitäts- und Zugangsmanagement an. Das Portfolio beinhaltet IDaaS-Angebote (Identity-as-a-Service), die einen nahtlosen Zugang über Cloud- und On-Premise-Plattformen, hybride Umgebungen sowie Mobil- und Internet-of-Things-Geräte hinweg ermöglichen sollen. Die IDaaS-Lösungen bieten Unternehmen ein Zugangsmanagement direkt in der Cloud.



Während Unternehmen von On-Premise zur Cloud übergehen, bietet der Service Cloud Identity Connect einen Ein-Klick-Aktivierungsprozess, der es ermöglicht, die Brücke zwischen verschiedensten Diensten und der Cloud zu schlagen. Der Cloud Identity Service bietet dann die Möglichkeit, das Identitäts- und Zugangsmanagement vollständig in die Cloud einzubinden. Dazu gehört die Identitätssteuerung, Web-Zugangsverwaltung und -Vereinigung. Außerdem unterstützt IBM Cloud Identity Service Business-to-Enterprise-, Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Anwendungsfälle.



Für Organisationen, die ein Unified Endpoint Management (UEM) für mobile Endgeräte nutzen oder benötigen, liefert IBMs MaaS360 integrierte Möglichkeiten des Zugangsmanagements. Diese ermöglichen Endnutzern ein nahtloses Single-Sign-On über Web- und Mobil-Anwendungen hinweg, selbst beim Übergang von Geräten wie zum Beispiel Handy und Desktop. Zusätzlich befähigt es Unternehmen, den Anwendungszugang für Nutzer einzurichten und an Bedingungen zu knüpfen.



IBM Cloud Identity Connect soll voraussichtlich ab dem 15. Juni 2017 im IBM Cloud Marketplace verfügbar sein. Kunden, die Angebote wie IBM Verse oder IBM Connections Cloud sowie Partnerangebote wie Box von IBM nutzen, stellt IBM die Cloud Identity-Lösung zunächst in einer kostenfreien One-year-Subscription zur Verfügung. IBM Cloud Identity Connect ist auch in einer Standalone-30-Tage-Trial-Version verfügbar.