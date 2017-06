Dropbox unter Admin-Kontrolle

Der Cloud-Dienst Dropbox stellt im Rahmen seines AdminX-Programms neue Tools vor, die sowohl die Kontrolle über die Dropbox-Nutzung der Mitarbeiter weiter verbessern, als auch mehr Transparenz gewährleisten sollen.

Dropbox [1] gibt Team die Möglichkeit, Dateien von jedem Browser aus ohne VPN abzurufen. Aber dies birgt auch Risiken. Aus dem Grund wurde für das Kollaborationstool eine Websession-Überwachung entwickelt. Mit ihrer Hilfe stellen Administratoren sicher, dass vertrauliche Firmendateien, die über dropbox.com abgerufen werden, in den richtigen Händen bleiben. So können sie unter anderem einstellen, wie lange die Teammitglieder bei dropbox.com angemeldet bleiben dürfen. Das Feature ist ab sofort für die Produkte Dropbox Business Advanced, Enterprise und Education verfügbar.



Eine große Gefahr für Nutzerkonten stellen derweil schwache Passwörter dar. Um dieses Problem zu vermeiden, hat Dropbox einen Passwortkalkulator eingebaut. Dieser kann die Stärke eines Passworts berechnen, indem es mit einer Datenbank an Wörtern, Namen und Mustern abgeglichen wird. Durch diese festgelegten Parameter kommt ein Team nicht in die Versuchung, einfach zu entschlüsselnde Passwörter zu nutzen. Die Passwortkontrolle ist demnächst als Vorabzugriff verfügbar.



Für viele Unternehmen stellen Subdomains ein Mittel dar, um größere Geschäftsbereiche zu organisieren. Mithilfe eines neuen Dropbox-Features können existierende Konten in die gemeinsame Domain eingegliedert werden. Unternehmen erhalten so eine differenzierte Kontrolle darüber, welche Subdomains Zugang zum Geschäftskonto bei Dropbox erhalten. Die Subdomain-Überprüfung ist für Dropbox-Business-Kunden verfügbar, die ein Advanced-, Enterprise- oder Education-Abo haben.