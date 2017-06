Blick für's Außergewöhnliche

Malwarebytes präsentiert seine neue Endpunkt-Cloud-Plattform für Unternehmen mit 'Malwarebytes Incident Response', 'Malwarebytes Endpoint Protection' und einer Cloud-basierten Management-Konsole. Die nun auf der Plattform verfügbare Endpoint Protection verspricht dabei eine signaturlose Anomalieerkennung basierend auf Machine-Learning.

Malwarebytes möchte Unternehmen fortschrittlichen Schutz dank Anomalieerkennung bieten.

Malwarebytes [1] positioniert sich als Next-Generation-Ersatz für herkömmliche Anti-Viren-Produkte. Die neue Malwarebytes-Cloud-Plattform soll dabei die Installation und Verwaltung der hauseigenen Produkte in Firmen vereinfachen. Administratoren erhalten demnach eine erweiterte Einsicht in die Endpunkte in ihrer IT-Landschaft. Zusätzlich verlange die Umgebung keine ständige Verbindung zur Cloud-Plattform, die Nutzer seien auch geschützt, wenn sie nicht verbunden sind.



Bei der Komponente "Malwarebytes Endpoint Protection" handelt es sich um eine Endpunkt-Sicherheitssoftware mit Anomalieerkennung. Der Machine-Learning-Ansatz von Malwarebytes mit der neuen Anomalieerkennungsschicht verspricht eine signaturlose Echtzeiterkennung von neuen und unbekannten Gefahren. Die Funktion nimmt dabei laut Hersteller Dateien, denen sie vertrauen kann, als Modell, anstatt zu versuchen, ältere Malware-Samples als Basis zu nutzen.



Das Incident Response soll derweil Bedrohungen erkennen und diese beseitigen. Das Werkzeug biete eine komplette Bereinigung der Schadsoftware, verbessere die Gefahrenerkennung bei Unternehmen und minimiere die Reaktionszeit bei einem Angriff mit den Vorteilen der Skalierbarkeit, Flexibilität und Automatisierung.