Samsung bohrt Knox weiter auf

Mit einem neuen Service will Samsung IT-Administratoren bei der Konfiguration mobiler Samsung-Geräte unterstützen. Bei 'Knox Configure' handelt es sich um einen cloudbasierten Dienst, mit dem sich kompatible Smartphones und Tablets des Herstellers auch in großen Stückzahlen per Fernzugriff und automatisiert an spezifische Anforderungen anpassen und auf bestimmte Nutzungsszenarien zuschneiden lassen.

Wie alle Knox-Lösungen basiert auch "Knox Configure" [1] auf Samsungs Knox-Plattform, einer mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur, die in die Hardware und Software aktueller Samsung Endgeräte integriert ist. Über eine Webkonsole können Administratoren mit Knox Configure die passenden Konfigurationsprofile erstellen, an die entsprechenden Einstellungen und Restriktionen koppeln und die Mobilgeräte so automatisiert für den Einsatz im Geschäftsbetrieb vorbereiten. Dienste oder Hardwaretasten, die von dem eigentlichen Einsatz ablenken oder diesen beeinträchtigen könnten, lassen sich laut Hersteller einfach entfernen oder umkonfigurieren. Die Geräte werden dann per WiFi oder Carrier-Netzwerk mit den richtigen Profilen ausgestattet und sind direkt einsetzbar.



Samsung bietet Knox Configure in zwei Varianten für unterschiedliche Anforderungen an. Als Einstiegsvariante ermöglicht die Setup Edition IT-Administratoren und Systemintegratoren, Geräte einmalig zu konfigurieren und anzupassen. Dadurch eignet sich die Setup Edition beispielsweise für die Konfiguration von kompatiblen mobilen Endgeräten als Abonnement-Prämien. Die Dynamic Edition ist als professionelle Variante ideal, um Unternehmensgeräte mit erweiterter Konfiguration per Push-Update-Funktion auszurollen, Sicherheitseinstellungen vorzugeben oder um Geräte in den Kiosk-Modus zu versetzen. So können beispielsweise nur einzelne Apps dauerhaft angezeigt und von Anwendern benutzt werden. Auch Geräte, die von mehreren Anwendern gemeinsam genutzt werden, lassen sich mit der Dynamic Edition entsprechend vorkonfigurieren.