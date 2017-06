Hyperkonvergenz aus einer Hand

Mit 'Red Hat Hyperconverged Infrastructure' kommt die laut Hersteller branchenweit erste Open-Source-basierte hyperkonvergente Infrastruktur-Lösung auf dem Markt. Die integrierte, Software-definierte Rechen- und Speicherplattform soll sich vor allem für den Einsatz in Filialen und Niederlassungen eignen.

"Red Hat Hyperconverged Infrastructure" [1] greift typische Anforderungen wie weniger Raum- und Kühlkapazitäten oder kaum beziehungsweise gar kein IT-Personal durch eine Integration von Rechen- und Speicherkapazitäten auf einem einzigen Server auf und bietet damit eine passende Lösung für Filialen und Niederlassungen. Unternehmen sind laut Red Hat mit dem Werkzeug dazu in der Lage, verteilte Infrastrukturen zentral zu verwalten. Auch Außenstellen könnten so von hochperformanten Systemen profitieren, ohne dass dazu ein umfangreiches und hochspezialisiertes IT-Team vor Ort nötig wäre.



Zu den Komponenten der Neuvorstellung zählen Red Hat Virtualization: die auf KVM basierende Virtualisierungsplattform des Unternehmens sowie Red Hat Gluster Storage. Dabei handelt es sich eine hochskalierbaren Software-defined Storage, der auf der gleichen Hardware wie Red Hat Virtualization Hosts installiert werden kann. Als Linux-Plattform und Fundament kommt Red Hat Enterprise Linux zum Einsatz, während Ansible by Red Hat als Open-Source-Automations-Framework fungiert, das eine automatisierte Installation und Konfiguration von einer zentralen Stelle aus ermöglicht.