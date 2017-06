Automatisches Zusatz-Backup

Mit dem neuen Sync&Share-Service 'TeamDrive Point in Time Recovery' stellt TeamDrive Systems ein neues Tool für Datensicherheit vor. Von TeamDrive überwachte und in die Cloud synchronisierte Ordnerinhalte werden jetzt zusätzlich zur Synchronisation zur vollwertigen Datensicherung.

TeamDrive [1] erstellt alle vier Stunden einen Snapshot des Datenbestandes über alle in den Service eingebundenen Rechner hinweg. In der professionellen Version kann die Sicherung alle 30 Minuten erfolgen. Kommt es zu einem Datenverlust oder zu einem Ransomware-Angriff, sollen sich die wenige Stunden zuvor gesicherten Daten mit wenigen Handgriffen wiederherstellen lassen. Die periodische Datensicherung erfolge dabei ohne manuelles Zutun, so dass Nutzer die Sicherung nicht aus Versehen vergessen könnten.



In der Privatkundenversion würden diese Wiederherstellung-Daten nach 30 Tagen gelöscht. Die Version für den professionellen Betrieb erlaube Aufbewahrungszeiten bis zu zehn Jahren, um beispielsweise gesetzlichen Vorgaben oder vertraglichen Regelungen etwa im Rahmen eines Projekts zu genügen. In jedem Fall würden die Datensicherungen automatisch konsolidiert, um auch bei langen Aufbewahrungszeiten keinen unnötigen Speicherplatz zu verschwenden.