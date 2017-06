IT-Sicherheit: kritischer Faktor Zeit

Je mehr Geräte vernetzt sind, desto wichtiger wird es, Angriffe auf Unternehmensstrukturen so schnell wie möglich zu erkennen, zu bekämpfen und den Übergriff auf weitere Endgeräte einzuschränken. In dem Report 'Cybersecurity: For Defenders, it’s about time' beleuchtet die Aberdeen Group im Auftrag von McAfee, wie wichtig es für Unternehmen ist, die Zeit zwischen Angriff, Entdeckung und Eindämmung zu verkürzen.

In Industrienationen wie Deutschland verschwimmen die Grenzen zwischen IT und Produktion spätestens seit Industrie 4.0. Vernetzte Fertigungsanlagen, Cloud-Infrastrukturen und offene Systeme können einen Wettbewerbsvorteil darstellen – sind aber gleichzeitig ein beliebtes Ziel für Cyber-Kriminelle: So kann eine Stunde Stillstand einer Lackierstraße bei einem Automobilhersteller schnell zu Verlusten in Millionenhöhe führen.



Basierend auf den Daten des "Data Breach Investigations Report" von Verizon untersucht der McAfee-Bericht [1] deshalb die Auswirkungen von Angriffen unter dem Aspekt der Zeit, die nötig ist, um Angriffe zu entdecken. So dauerte es bei der Hälfte der zwischen 2014 und 2016 dokumentierten Datenschutzvorfälle bis zu 38 Tage, in einigen Fällen sogar vier Jahre, bis Einbrüche in das System von Unternehmen bemerkt wurden. Dabei entstand der größte wirtschaftliche Schaden für Unternehmen bereits am Anfang des virtuellen Einbruchs.



Die Untersuchungen zeigen auf, dass eine 50 Prozent schnellere Erkennungszeit bereits 70 Prozent weniger Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens haben könne. Sie beleuchten außerdem, dass Cyber-Security-Fachleute den Schutz ihrer Unternehmen verbessern könnten, indem sie Strategien festlegen, die die Priorität auf schnellere Entdeckung und Untersuchung von sowie Reaktion auf Angriffe legen.



Die Autoren des Berichts empfehlen Unternehmen bereits vor einem Angriff, aktuelle Technologien wie Cloud-Lösungen einzusetzen. Das Aufrüsten ergebe nicht nur Sinn, weil es einen besseren Schutz vor Angriffen ermögliche, sondern auch weil es im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitskonzepten viel Geld spare.



Laut der Studie brauche ein mittelständisches Unternehmen bisher zwischen 220 und 660 Hersteller-Patches pro Jahr – die Datenbanken müssen ständig aktualisiert werden, was Zeit und Geld koste. Würden bei einem Median von 410 Hersteller-Patches die negativen Auswirkungen auf die Produktion und die Mitarbeiterkosten einberechnet, errechneten sich schnell Kosten von ein bis acht Prozent des jährlichen Umsatzes. Geld, das stattdessen an anderer Stelle investiert werden könne.