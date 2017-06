Mit BiCS4 in die 3D-NAND-Zukunft

Western Digital hat mit dem 'BiCS4' eine Weiterentwicklung der 3D-NAND-Technologie angekündigt. Die neue Generation an Flash-Speicher zeichnet sich durch eine 96 Layer umfassende, vertikale Storage-Kapazität aus. Mittelfristig geplant sind 1 TBit Speicherkapazität pro Chip. Bereits im laufenden Jahr deutlich steigern will der Hersteller zusammen mit Toshiba den Fertigungsoutput der 64-Layer-3D-NAND-Technologie.

Die Auslieferung von Mustern des "BiCS4" [1] an OEM-Kunden ist für das zweite Halbjahr 2017 geplant, der Produktionsbeginn soll 2018 erfolgen. BiCS4 wurde zusammen mit Western Digitals Technologie- und Fertigungspartner Toshiba Corporation entwickelt. Die Technologie wird anfänglich in einem 256-GBit-Chip eingesetzt und in der Folge in verschiedenen Kapazitäten ausgeliefert, darunter 1 TBit auf einem Chip. BiCS4 soll in Architekturen von 3-bits-per-cell und 4-bits-per-cell erhältlich sein. Mit seinem erweiterten 3D-NAND-Portfolio wendet sich Western Digital laut eigenen Angaben an das gesamte Spektrum des Markts, vom Consumer-, Mobil- und Computerbereich bis hin zu Rechenzentren.