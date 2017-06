Blockchain-Praxistest von Daimler und LBBW

Daimler und die Landesbank Baden-Württemberg LBBW haben erstmals die Blockchain-Technologie für eine Finanztransaktion eingesetzt. Damit haben der Automobilhersteller und die Landesbank die Technologie erfolgreich für Kapitalmarktprozesse getestet, auch wenn aus rein rechtlichen Gründen noch ein separates Verfahren nötig war.

Ein Schuldscheindarlehen als Praxistest: Daimer und die LBBW testen die Blockchain-Technologie.

Daimler [1] platzierte über die LBBW [2] ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 100 Millionen Euro und einer Laufzeit von einem Jahr bei den Kreissparkassen Esslingen-Nürtingen, Ludwigsburg und Ostalb sowie bei der LBBW. Das Besondere dabei: Die Transaktion wurde gemeinsam mit den IT-Tochter-Gesellschaften TSS (Daimler) und Targens (LBBW) von der Initiierung über die Platzierung, die Zuteilung und den Vertragsabschluss bis hin zur Zinszahlungs- sowie Rückzahlungsbestätigung auf einer Blockchain digital abgebildet.



Daimler und die LBBW wollen mit diesem Pilotprojekt "frühzeitig und tiefgehend" die Potenziale der Blockchain ausloten und Know-how für die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle aufbauen. Darüber hinaus etabliert Daimler nach eigener Aussage damit eine "Open Source-Kultur" und möchte die Zukunft des "Internet of Values" aktiv mitgestalten.



Gemeinsam mit ihren Kunden arbeite die LBBW derweil daran, die Blockchain-Technologie produktiv nutzbar weiterzuentwickeln. Dabei will sie die Funktion der Banken als Vermittler in die digitale Welt übertragen und die Abläufe zwischen den beteiligten Parteien verbessern. Das Schuldscheindarlehen sei mit seiner langen Wertschöpfungskette so ein idealtypischer Anwendungsfall und eine Ausgangsbasis für die Entwicklung künftiger Bankdienstleistungen im Corporate- und Kapitalmarktgeschäft.



Vielseitiges Interesse

Die Blockchain [3] macht direkte und sichere Transaktionen weltweit binnen Sekunden bis Minuten möglich und ist unter anderem die Grundlage von Kryptowährungen wie etwa Bitcoin oder Litecoin. Die in Blöcke verpackten digitalen Daten werden dezentral auf mehreren Rechnern gespeichert. Die Transaktionen sind kryptographisch signiert, wodurch Manipulationen extrem erschwert werden.



Viele Unternehmen schauen sich die Blockchain derzeit genauer an, darunter Microsoft, Accenture oder auch IBM, die teils eigene Blockchain-Plattformen in ihren Cloud-Umgebungen anbieten. So soll IBM beispielsweise für sieben europäische Banken im Rahmen eines Blockchain-Konsortiums, darunter die Deutsche Bank und HSBC, eine Blockchain-basierte Handelsplattform errichten [4].