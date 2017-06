Backup mit Ransomware-Schild

Acronis hat 'Acronis Backup 12.5' freigegeben und will die Software mit neuen Features noch stärker zu einem umfassenden Werkzeug für Data Protection machen. Punkten will der Hersteller unter anderem mit einem vereinfachten Lizenzierungsmodell und einem Schutz vor Ransomware.

Mit Active Protection will Acronis in den gesicherten Umgebungen zumindest für einen grundlegenden Schutz vor Ransomware sorgen.

"Acronis Backup 12.5" [1] erscheint in einer Standard- und einer Advanced-Variante. Während die Edition Standard bei der Sicherung in virtualisierten Umgebungen etwa Microsoft Hyper-V und VMware vSphere unterstützt, können Unternehmen mit der Edition Advanced auch KVM-basierte oder unter Citrix XenServer laufende virtuelle Maschinen in die Datensicherung mit einbeziehen. Auch das Backup von Oracle-Datenbanken ist nur mit der fortgeschrittenen Variante möglich. Bereits die Standard-Ausgabe beherrscht jedoch das Backup von Apple-Geräten und mobilen Devices unter Android und iOS.



Mit der Funktion Active Protection hat der Hersteller dem neuen Release einen Schutz vor Ransomware spendiert. Per verhaltensbasierter Analyse werden gemäß Acronis verdächtige Aktivitäten auf einem mit einem Backup-Client versehenen Rechner erkannt. Neben einer bloßen Benachrichtigung des Administrators oder einem Stop aller Backup-Jobs ist es mit Hilfe der Funktion außerdem möglich, ein automatisches Recovery beschädigter Daten anzustoßen. Ebenfalls neu ist Acronis Notary, um mittels Blockchain-Technologie zu prüfen, dass Dateien authentisch und seit dem Backup unverändert geblieben sind. Sowohl Active Protection als auch Notary sind bereits in der Basis-Edition von Acronis Backup enthalten. Der Advanced-Edition ist das Anlegen von Administrator-Rollen samt einer granularen Delegation für verteilte Infrastrukturen vorbehalten. Auch SAN-Storage-Snapshots sowie automatisierte Bare-Metal-Wiederherstellungen gibt es nur mit der Advanced-Variante.



Überzeugen will Acronis zudem mit einem vereinfachten Lizenzierungsmodell. In virtualisierten Umgebungen etwa erfolgt die Lizenzierung nun pro Host, unabhängig von der Anzahl der darauf laufenden und gesicherten virtuellen Maschinen. Während beispielsweise ein physischer Windows- oder Linux-Server bei jährlicher Subskription in der Standard-Edition mit rund 350 Euro zu Buche schlägt, sind für einen Virtualisierungshost für ein Jahr etwa 410 Euro zu zahlen. Für Windows Server Essential sind rund 200 Euro zu entrichten, während eine Workstation-Lizenz mit 55 Euro veranschlagt ist. In der Advanced-Edition kostet ein physischer Server etwa 640 Euro für ein Jahr, während pro Virtualisierungshost rund 730 Euro fällig werden.