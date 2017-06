Extern gesichert

DataLocker stellt zwei neue Modelle seiner gleichnamigen externen USB-Festplatten vor. Der hardwareverschlüsselte 'DataLocker DL3' sowie die Variante 'DL3FE' als FIPS-Edition mit dualer Krypto-Einheit sind ab sofort mit einer 4 TByte großen SSD verfügbar.

Entschlüsselung per PIN-Abfrage auf eigenem Touchdisplay: DataLocker bietet sichere externe SSD-Laufwerke an.

Beide Speichermedien von DataLocker [1] basieren auf der DataLocker-DL3-Plattform und arbeiten unabhängig vom genutzten Betriebssystem ohne Treiber oder zusätzliche Software. Die Authentifizierung sowie die lokale Verwaltung erfolgen am Gerät selbst über einen Touchscreen. Dabei kommen verschiedene Sicherheitsmechanismen zum Einsatz, etwa eine zufällige Anordnung des PIN-Pads auf dem Display, um ein Ausspähen der Zugangsdaten zu erschweren.



Die externen Festplatten verfügen zudem über einen Selbstzerstörungsmechanismus: Nach einer vorab definierbaren Anzahl von fehlgeschlagenen Login-Versuchen werden der AES-Schlüssel sowie die Daten auf der SSD unwiederbringlich gelöscht. Konfigurierbar sind außerdem Features wie ein Read-Only-Modus und die Auto-Lockfunktion.



Mit der USB-Device-Managementlösung SafeConsole können die Speichermedien zentral verwaltet werden, per Cloud oder On-Premises. Für Administratoren stehen dadurch Möglichkeiten zur Verfügung, um beispielsweise individuelle Sicherheitsrichtlinien abzubilden oder Aktivitäten in Compliance-Reports aufzuzeichnen. Zum Schutz vor Viren und Trojanern kann zudem ein Anti-Malware-Scanner direkt in die Firmware der Laufwerke integriert werden.



Eine noch weitergehende Sicherheit versprich der DataLocker DL3FE mit dualer Verschlüsselung: Durch zwei unabhängige Krypto-Einheiten werden die Daten zunächst im XTS-Modus und dann nochmals per CBC (Cipher Block Chaining) verschlüsselt (jeweils AES 256 Bit). Alle Dokumente, Dateien oder sonstigen Daten durchlaufen dadurch vor der Speicherung auf der SSD zwei separate Verschlüsselungsprozeduren mit unabhängigen AES-Schlüsseln.



DataLocker DL3 und DL3FE sind in der 4-TByte-SSD-Variante ab sofort verfügbar. Die empfohlenen Preise liegen bei 2799 Euro (DL4000V3SSD) beziehungsweise 2999 Euro (FE4000SSD).