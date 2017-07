Virtueller VPN-Router

LANCOM Systems ergänzt sein VPN-Portfolio um einen Software-basierten Router zum Betrieb in virtualisierten Server-Umgebungen. Mit dem 'LANCOM vRouter' bietet das Unternehmen eine VPN-Router/Gateway-Lösung an, die in klassischen Netzen wie in Cloud-Umgebungen eingesetzt werden kann.

Der LANCOM vRouter lässt sich über die herstellereigene Management-Cloud verwalten.

Der vRouter virtualisiert zentrale Netzwerkfunktionen (Network Function Virtualization, NFV). Er kann sowohl als dezentraler Router oder zentralseitiges Gateway in klassischen Unternehmensnetzwerken eingesetzt werden als auch zum Terminieren sicherer VPN-Tunnel in Public- und Private-Cloud-Anwendungen. Dabei bietet der virtuelle Router aktuelle Sicherheitsfunktionen wie IPSec-VPN basierend auf IKEv2, elliptische Kurven und AES-GCM für IPv4 und IPv6, um Standorte abhörsicher miteinander zu vernetzen.



In der höchsten Leistungsstufe stellt der vRouter die volle Performance der zugrundeliegenden Virtualisierungsplattform zur Verfügung und bietet laut LANCOM [1] bis zu 1000 VPN-IPsec Tunnel sowie über 3000 MBit/s Verschlüsselungsleistung. Weitere Leistungsstufen stünden beispielsweise für den Einsatz als Zugangs router zu privaten Cloud-Instanzen in virtualisierten Rechenzentren oder in einem klassischen Kunden-Rechenzentrum zur Verfügung.



Der vRouter bietet ein vergleichbares Funktionsspektrum wie die Hardware-Router des Herstellers und nutzt das Hersteller-eigene Betriebssystem LCOS (LANCOM Operating System). Neben den klassischen LANCOM-LANtools wird der vRouter durch die LANCOM-Management-Cloud unterstützt und ermöglicht so die hochautomatisierte Einrichtung sicherer IPsec-VPN-Verbindungen mittels Software-defined WAN (SD-WAN).



Die erste Version des vRouters unterstützt Hypervisor VMware ESXi, weitere Plattformen sind laut LANCOM in Vorbereitung. vRouter ist ab sofort in vier Leistungsstufen als vRouter 50, 250, 1000 (MBit/s) und Unlimited erhältlich. Je nach Lizenz unterstützt er zwischen 5 und 1000 VPN-Tunnel. Die Ein-Jahres-Lizenz des vRouter 50 ist für 389 Euro verfügbar.