Besser gefiltert

Retarus baut seine E-Mail-Security-Services aus und stellt einen leistungsstärkeren Phishing-Filter sowie das neue Suchportal 'E-Mail Live Search' bereit. Administratoren können damit für jede Nachricht nachvollziehen, wann welche E-Mail-Security-Filter und -Regeln angewendet wurden.

Das Suchportal von Retarus gibt Auskunft über Sicherheitsvorfälle, aber auch zu anderweitig gesuchten E-Mails.

Unternehmen sollen mit "E-Mail Live Search" [1] nicht nur von zuverlässigen Schutzmechanismen vor bereits bekannter Malware profitieren, sondern auch von der Möglichkeit, bereits erfolgte Angriffe frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und schwerwiegende Folgen zu vermeiden. Das Web-Interface liefert laut Retarus detaillierte Ergebnisse in Echtzeit und ermöglicht etwa bei Cyberangriffen eine schnelle Analyse und IT-Forensik. Um die Unternehmensnetzwerke im Falle zukünftiger Angriffe besser zu schützen, lassen sich laut Anbieter auf Basis der Suchergebnisse die Systemeinstellungen optimieren. Darüber hinaus könnten Support-Mitarbeiter beispielsweise im Falle einer vermissten E-Mail ohne großen Aufwand eine detaillierte Auskunft über deren Verbleib erteilen.



Daneben ergänzt Retarus sein E-Mail-Security-Portfolio um einen weiteren Phishing-Filter, mit dem E-Mails, die unseriöse Links enthalten, erst gar nicht in das Postfach des Mitarbeiters gelangen sollen. Die neue Technologie erweitere den bestehenden Mehrfach-Virenscan sowie die Antispam-Filtermechanismen der Retarus-Dienste. Sie durchsuche eingehende E-Mails in Echtzeit nach möglichen Phishing-Versuchen und greife dabei auf mehrere Datenbanken zurück. Die Filterregeln würden kontinuierlich ergänzt und stets auf dem aktuellsten Stand gehalten. Je nach Konfiguration sollen Phishing-Mails automatisch in Quarantäne landen oder direkt gelöscht werden.