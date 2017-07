Neue PowerEdge-Generation von Dell EMC

Dell EMC bringt die nächste Generation der Server-Plattform 'PowerEdge' an den Start. Das neue Portfolio ist optimiert für NVMe und soll Unternehmen dabei helfen, die Bereitstellung von Software-definiertem Storage und von hyperkonvergenten Infrastruktur-Stacks zu beschleunigen.

Den neuen "PowerEdge R940" sieht Dell EMC als Plattform für extrem anspruchsvolle, geschäftskritische Workloads wie Enterprise Resource Planning und sehr große Datenbanken.

Neben einer höheren Performance beim Datenbank-Einsatz und in virtualisierten Umgebungen soll sich vor allem beim Management der "PowerEdge"-Server [1] viel getan haben. So bietet OpenManage Enterprise mit einem RESTful API mehrere Tools zur Automatisierung von Deployment, Update, Monitoring und Wartung. Die neue Managementkonsole bietet Anwendern laut Dell EMC ein einfacheres Lifecycle-Management von der Bereitstellung bis zur Außerbetriebnahme und Wiederverwendung mit dem erweiterten integrierten Dell Remote Access Controller (iDRAC9).



Das vertrauenswürdige geschützte Booten soll die Grundlage einer End-to-End-Server-Sicherheit und der gesamten Rechenzentrumssicherheit bilden: Es umfasst Features wie in den iDRAC9 integriertes Root of Trust, Intel Boot Guard Protection, signierte Firmware und automatisches BIOS-Recovery sowie das neue OpenManage Enterprise als virtuelle Konsole. Die Funktionen System Lockdown und System Erase sollen helfen, jede Systemkonfiguration vor bösartigen oder unbeabsichtigten Änderungen zu schützen und Daten von Speicherlaufwerken schnell zu entfernen.