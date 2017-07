VPN-Client für iOS

Mit dem 'NCP Secure Enterprise iOS Client' ermöglicht NCP nun auch sichere VPN-Verbindungen zwischen iPhone oder iPad und den zentralen Unternehmensnetzen. Dabei ist der Zugriff auf mehrere unterschiedliche Datennetze mit jeweils eigenem VPN-Profil möglich.

Mit dem neuen iOS Client hat NCP die Unterstützung der wichtigsten Betriebssysteme komplettiert.

Mit dem "NCP Secure Enterprise iOS Client" lassen sich Tablets und Smartphones von Apple über ein zentrales Managementsystem in ein unternehmensweites Security-Konzept integrieren. Die Authentisierung des neuen VPN-Clients bietet laut NCP [1] einen umfassenden Schutz vor einem Fernzugriff unberechtigter Dritter. Unterstützt werden hierfür OTP-Token und Zertifikate in einer PKI. Ferner ist der Aufbau einer VPN-Verbindung durch Authentifizierung via Fingerabdrucksensor möglich.



Mit der Funktion "VPN on Demand" baut der VPN Client automatisch eine Verbindung auf, sobald Daten zum Versand anliegen. Ebenso baut er nach einer Verbindungsunterbrechung den Tunnel wieder automatisch auf und unterstützt 3D Touch zum schnellen Verbindungsaufbau und Auswahl der VPN-Profile. Die VPN Path Finder Technology der Herstellers ermöglicht Remote Access auch hinter Firewalls oder Proxies, deren Einstellung IPsec-Datenverbindungen grundsätzlich verhindert.