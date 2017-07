Weg durch die Cloud-Vielfalt

Controlware erweitert das Lösungs- und Beratungsangebot um neue Data Center- und Cloud-Workshops. Diese richten sich an Unternehmen, die ihre Infrastrukturen im Zuge anstehender Migrationsprojekte modernisieren und um Cloud-basierte Anwendungen auszubauen. Ziel der Workshops ist es, frühzeitig die Weichen für einen erfolgreichen Cloud-Einsatz in den Firmen zu stellen.

Damit Unternehmen ihren Weg durch die Cloud-Vielfalt finden, bietet Controlware neue Workshops an.

Im Fokus der Workshops von Controlware [1] stehen drei Schwerpunktthemen. Im Workshop "Cloud-Strategie" wird analysiert, welche Möglichkeiten Cloud-Angebote wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services heute bieten und was es bei der Transformation zu beachten gilt. Ausgehend von offenen Fragestellungen wird anschließend eine grundlegende Cloud-Strategie entwickelt.



Der Workshop "Cloud-Adoption" unterstützt Unternehmen bei der Überführung ausgewählter Anwendungen in die Cloud. Die Controlware-Experten stellen den Teilnehmern dabei zunächst erprobte Best Practices für die Migration vor und erläutern, welche Vorgehensweise sich wann bewährt. Anschließend werden im Team auf den Kunden zugeschnittene Architektur- und Integrationsmodelle entwickelt und geeignete Maßnahmen für die Absicherung und das Management der Cloud definiert.



Für Unternehmen, die planen, ihre Microsoft-Umgebung in die Cloud zu verlagern, hat Controlware zwei Office-365-Workshops entwickelt: Im Workshop "Office 365 Überblick" erhalten die Teilnehmer einen ersten Einblick in Office 365. Sie erfahren, welche Produkte in der Suite enthalten sind, wie die Benutzeridentitäten in der Cloud gemanagt werden und welche nativen Sicherheits-Features die Software bietet. Der Workshop "Office 365 Adoption" baut auf dieser Einführung auf und erläutert ganz konkret, welche Best Practices es bei der Migration zu beachten gilt.



Für Kunden, die sich themenübergreifend über das Innovationspotenzial der Cloud informieren möchten, bietet Controlware nicht zuletzt individuell aufgesetzte, eintägige Drei-Themen-Workshops. Dabei können aus einem breiten Themenangebot – von Cloud-Security über Software-Defined WAN bis hin zu Next-Generation-Endpoints – drei Schwerpunkte ausgewählt werden. Jedes dieser Themen wird etwa zwei Stunden erläutert und sowohl strategisch als auch konzeptionell beleuchtet.