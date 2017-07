Keine Limits beim Cloud-Storage

CTERA Networks gibt den Startschuss für Version 6.0 seiner Enterprise-File-Services-Plattform. Das neue Release bietet dynamisches Caching von Dateien zwischen jeder sicheren Cloud und Geräten am Rand des Unternehmens sowie Desktop-Benutzern und will damit die Beschränkungen der File-Storage-Kapazitäten aufheben.

Zu den neuen Funktionen von "CTERA 6.0" [1] gehören Distributed Caching. Damit ist es laut Hersteller möglich, Remote-Benutzern und Niederlassungen Zugang zu zentralen Dateien in der Cloud zu bieten und gleichzeitig die Zugriffsgeschwindigkeit für Fileserver und Endpunkte zu optimieren. Die Caching-Engine nutzt die globale Deduplizierung der Herstellers, um die Synchronisation von Daten zu beschleunigen und die Speicherauslastung zu optimieren.



Weiterer Bestandteil der neuen Version sind universelle ACLs. Im Gegensatz zu File Services bewahrt CTERA bereits vorhandene File Access Control Lists des Unternehmens und will es den Benutzern einfach machen, ihre Remote-Office-Freigaben auf einen Desktop oder Laptop zu migrieren. CTERA ist laut eigenen Angaben der einzige Technologieanbieter, bei dem NT-ACLs Dateien über File Server, Desktops und sogar Mobilgeräte der Büros hinweg verfolgen können.



Als Anwendungsfall für CTERA 6.0 nennt der Hersteller zum Beispiel den Ersatz von File Servern: CTERA-Desktop-Endpunkt-Clients könnten schnellen Zugriff auf Freigaben im PByte-Maßstab ermöglichen, sodass Benutzer von überall aus an großen Projekten zusammenarbeiten und bestimmte Ordner für den Offline-Zugriff festlegen können. Diese File Services würden dabei nahtlos mit CTERA Gateways zusammenarbeiten, die größere Datensätze an den Rand für Büros ablegen können, die große Workloads verarbeiten müssen oder die unter Netzwerklatenz leiden.