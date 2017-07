Runderneuertes VPN-Gateway

NCP lüftet den Vorhang für Version 11.0 des 'NCP Secure Enterprise VPN Server'. Zu den neuen Neuerungen gehören ein Lizenzmanagement für den Secure Enterprise iOS Client, die Unterstützung mehrerer Server-Zertifikate und eine optimierte Sicherheitstechnologie in den Linux-Systemen.

Der "NCP Secure Enterprise VPN Server" ist für Windows und Linux jeweils in 64 Bit lieferbar.

Punkten soll Version 11.0 des "NCP Secure Enterprise VPN Server" [1] vor allem mit einem Plus an Performance und erhöhter Stabilität. Um etwa unnötige Kosten in Funknetzwerken zu vermeiden, kann der Nutzer im NCP VPN Gateway bestimmte Verbindungen als getaktet markieren. Die IP-Adresszuweisung des Client VPN erfolgt dann aus einem gesonderten Adress-Pool. Verschiedene Systemdienste und Applikationen verzichten auf die Übertragung weniger wichtiger Daten, Updates mit hohem Datenvolumen erfolgen über kostengünstige, nicht getaktete Medien.



Optimiert wurde in der neuen Version des VPN Servers auch die Zertifikatsunterstützung. So lässt sich beispielsweise für verschiedene Domain-Gruppen ein jeweils anderes Default-Zertifikat einstellen. Zudem kann der SES aus mehreren konfigurierten Zertifikaten das Zertifikat aussuchen, das am besten zur Anfrage des Client passt (zum Beispiel längste Laufzeit). Des Weiteren unterstützt der VPN Server IKEv2 Signature Authentication nach RFC 7427 mit RSA-PSS-Padding.



Schutz vor externen Angriffen bietet der verstärkte Integritätsschutz der Linux-Systeme. Dieser wurden dahingehend verbessert, dass Privilege Separation für Linux-Serverdienste automatisch mit eingeschränkten Benutzerrechten gestartet wird.