Schutz für die Kleinen

Der Kölner Managed-Security-Service-Provider Network Box gibt den Startschuss für seinen Service 'Cloud Browsing Protection Plus'. Dabei wird der gesamte Webtraffic eines kleinen Unternehmens über eine in Deutschland gehostete Cloud geleitet. Mit Kosten von rund 15 Euro für fünf geschützte Arbeitsplätze will der Anbieter gerade kleinen Unternehmen den Einstieg erleichtern.

"Cloud Browsing Protection Plus" richtet sich vorrangig an Organisationen mit bis zu 20 PC-Arbeitsplätzen. Network Box [1] stellt dem Unternehmen ein gleichnamiges Gerät zur Verfügung, das den gesamten HTTP- und HTTPS-Traffic zunächst in eine Cloud umleitet, die in einem deutschen, ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum betrieben wird. In dieser Cloud werden potenziell schadhafte Inhalte von einem Content-Filter erkannt und blockiert. Für zusätzlich soll eine Anti-Malware-Lösung, sorgen, die auf 16 verschiedene Anti-Malware-Engines zurückgreift. Dazu gehören unter anderem Kaspersky sowie eine eigens entwickelte Lösung, die vor Zero Day-Angriffen schützt. Ziel ist es, Schadsoftware und unerwünschte Inhalte zu blockieren, bevor sie das Unternehmensnetzwerk erreichen.