Schwachpunkt Verschlüsselung

Laut einer aktuellen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Internet-Verbandes eco im Juni durchgeführt hat, bewerten deutsche Unternehmensentscheider branchenübergreifend das derzeitige IT-Sicherheitsniveau und die Sicherheitsaktivitäten an ihrem Firmenstandort schon jetzt durchaus hoch.

88 Prozent der Unternehmensentscheider sehen die informationstechnischen Maßnahmen wie Firewalls, Passwortschutz, Virenfilter an ihrem Standort als eher oder sogar sehr hoch an, auch die organisatorischen Maßnahmen (etwa Zugangsberechtigungen, Datensicherung und Backups) werden von 84 Prozent im eigenen Unternehmen als hoch eingeschätzt. Beim Thema Verschlüsselung gibt es aber sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft offenbar noch große Potentiale zu erschließen, wie die Umfrage von eco [1] zeigt.



Nur 37 Prozent der befragten Unternehmensentscheider nutzen demnach verschlüsselte E-Mails für die Kommunikation in ihrem Unternehmen. Obwohl sich die Bundesregierung mit der digitalen Agenda doch das Ziel gesetzt hat, Verschlüsselungsstandort Nr. 1 zu werden, habe sie in der jetzigen Legislaturperiode in vier Jahren beim Thema Verschlüsselung nur wenig erreicht.



Dabei ist die Verschlüsselung ein besonders wirkungsvoller IT-Sicherheitsmechanismus, mit dem potentielle Angriffsflächen reduziert und digitale Werte angemessen geschützt werden könnten. Das trifft auf die Privatsphäre der Bürger genauso wie auf den Schutz von Unternehmenswerten zu. Die Umfrage zeigt aber auch, dass die Unternehmen selbst noch mehr Initiative zeigen müssen und sich den Stellenwert von IT-Sicherheit noch stärker bewusstmachen sollten.