Notebook nicht nur fürs Auge

Toshiba baut sein Angebot an Business-Notebooks um die Modellreihe 'Tecra X40-D' aus. Punkten will der Hersteller unter anderem mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie dem SecurePad mit Fingerabdruckleser und dem schlanken und leichten Design.

Mit bis zu 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher will Toshiba bei der neuen Tecra-X40-D-Modellreihe für ausreichend Performance sorgen.

Die Gehäusehöhe der "Tecra X40-D" [1] beträgt 16,9 Millimeter und das Gewicht 1,25 Kilogramm. Das Onyx-blaue Gehäuse der Notebooks ist aus Magnesium gefertigt, womit die Rechner im mobilen Gebrauch durch hohe Stabilität und Stoßfestigkeit glänzen sollen. Die neuen Modelle verfügen über kapazitive 14-Zoll-FullHD-Touch-Displays mit In-Cell-Touch-Technologie. In Deutschland gibt es mit der Tecra X40-D-10R und der Tecra X40-D-10J zunächst zwei Modellvarianten. Der Unterschied beider Varianten besteht im Prozessor sowie in der SSD- und Arbeitsspeicher-Größe. Die Toshiba Tecra X40-D-10R ist mit einer Intel-Core-i7-7500U-CPU, einer 512 GByte großen SSD sowie 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher ausgestattet. Bei der Toshiba Tecra X40-D-10J kann der Anwender auf eine Intel-Core-i5-7200U-CPU, eine 256 GByte große SSD und einen 8 GByte großen Arbeitsspeicher zurückgreifen. Bei den SSDs handelt es sich laut Toshiba um besonders schnelle PCI-Express-SSDs.



Die Hybrid Air Cooling Technologie soll für einen niedrigen Energieverbrauch bei maximaler Leistung sorgen. So könnten Anwender bis zu elf Stunden mobil arbeiten, ohne auf einen externen Stromanschluss angewiesen zu sein. Die neuen Notebooks arbeiten mit Windows 10 Pro. Beide Modelle sind mit diversen Schnittstellen ausgestattet. Darunter befinden sich jeweils zwei USB-Type-C-Anschlüsse, ein USB-3.0- sowie ein HDMI-Port und ein MicroSD-Slot. Zudem verfügen sie über einen integrierten SmartCard Reader. Für mehr Bedienkomfort und weitere Anschlussoptionen lassen sich die Notebooks mit dem Thunderbolt-3-Dock des Herstellers verbinden. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur soll zudem auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein komfortables Tippen erlauben. Die Preise betragen rund 1670 Euro für das Modell Tecra X40-D-10J beziehungsweise 2020 Euro für die Variante Tecra X40-D-10R.