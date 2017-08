Kampf der Ransomware-Flut

Kaspersky Lab will Unternehmen im Kampf gegen die derzeitige Ransomware-Epidemie mit einer aktualisierten Version seines 'Anti-Ransomware Tool for Business' unterstützen. Integriert ist etwa die System-Watcher-Technologie des Anbieters, mit der sich verdächtige Ransomware-Aktivitäten entdecken, temporäre Backups betroffener Dateien erstellen und Roll-Backs maliziöser Änderungen durchführen lassen.

Das Kaspersky Security Network liefert innerhalb des "Anti-Ransomware Tool for Business" [1] die Security Intelligence, die ein Höchstmaß an Schutz in Echtzeit ermöglichen soll. Das überarbeitete Werkzeug ist mit IT-Sicherheitslösungen von Drittanbietern kompatibel, soll einfach zu installieren sein und benötigt laut Anbieter keine tiefgreifenden Technologiekenntnisse für Implementierung, Konfiguration und Verwaltung. Gemäß den Angaben von Kaspersky wurde bereits die Vorgängerversion des Anti-Ransomware Tool for Business in den vergangenen zwölf Monaten von 100.000 Unternehmen weltweit heruntergeladen. Auch die jüngste Version ist kostenfrei abrufbar.