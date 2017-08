SMS per E-Mail-Client

Ab sofort können die Anwender der estos Unified Messaging Software 'ixi-UMS 6 Business' den Web-SMS-Anbieter Sophos Mobile Communication Services (MCS) nutzen. Dabei kann der Versand von Kurznachrichten direkt vom E-Mail-Client aus erfolgen.

ixi-UMS Business ermöglicht den SMS-Versand aus dem E-Mail-Programm heraus.

ixi-UMS Business [1] ist ein Komplettpaket für kleine Unternehmen mit bis zu 100 Usern, das Messaging Dienste wie Fax, Voice und SMS bietet. SMS Professional von Sophos MCS ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen um den Dienst SMS zu erweitern. Über eine von Sophos MCS entwickelte HTTPS-Schnittstelle können die Kurznachrichten in Softwareprodukte wie ixi-UMS Business eingebunden werden.



Die Anwender nutzen ihren gewohnten E-Mail Client, um Kurznachrichten zu versenden. Die HTTPS-Schnittstelle ist Teil der Sophos MCS Web Suite, die in einer sicheren Umgebung gehosted wird. Die ixi-UMS-Business-Kunden werden per API-Key authentifiziert. Auch von unterwegs können Anwender auf die Plattform zugreifen.