Unterstützung beim Netzwerk-Management

Kaseya kündigt eine neue Version von Traverse, der Plattform für Netzwerk-Monitoring und -Management, an. Diese bietet Anwendern Echtzeit-Einblicke in die Performance von hybriden IT-Infrastrukturen und verteilten Rechenzentren. Neu ist unter anderem die automatische Konfiguration von Tests.

Kaseya Traverse 9.5 konfiguriert Tests nun automatisch.

Traverse von Kaseya [1] bietet IT-Teams eine Lösung für das Monitoring und Management hybrider IT-Infrastrukturen. Das Interface liefert eine Visualisierung und aktive Alerts, sodass die Infrastruktur direkt an die Performance angepasst werden kann. Die Einblicke ermöglichen es IT-Abteilungen, Schwierigkeiten auf Webseiten, in Rechenzentren oder Netzwerken zu erkennen, bevor sie Endanwender negativ beeinflussen.



Neue Funktionen von Traverse 9.5 umfassen die automatische Konfigurationen von Tests, da individuelle und vordefinierte Monitoring-Richtlinien auf Basis des jeweiligen Geräts eigenständig angewendet werden. Geräte könnten zudem wesentlich schneller eingerichtet werden und auch das Monitoring von Change-Management in Großunternehmen wird beschleunigt.