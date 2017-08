Microsoft möchte mit Coco den Blockchain-Einstieg erleichtern

Microsoft möchte Firmen den Einstieg in die Blockchain-Welt mit seinem 'Coco-Framework' erleichtern. Während aktuelle Blockchain-Protokolle oft komplexe Entwicklungstechniken erfordern, um die operativen und sicherheitsrelevanten Anforderungen von Unternehmen umzusetzen, verringere das Coco-Framework diese Komplexität etwa durch die Automatisierung von Bereitstellungsprozessen der Infrastruktur sowie die sichere Integration in Bestandssysteme.

Microsoft möchte Unternehmen den Zugang zur Blockchain-Technologie erleichtern.

Microsoft [1] will mit dem Coco-Framework (Confidential Consortium) [2] eine effiziente Umsetzung von Szenarien der Blockchain-Technologie in Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitssektor oder der Logistik und dem Einzelhandel ermöglichen. Dabei erfülle es – integriert in das Blockchain-Netzwerk von Ethereum – die Anforderungen nach hohen Transaktionsgeschwindigkeiten, Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten verteilter Prozesse sowie hoher Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf die Vertraulichkeit von Daten.



Eine Kombination aus Algorithmen und "Trusted Execution Environments" (TEEs) wie den "Software Guard Extensions" (SGX) von Intel, die eine vertrauenswürdige Umgebung für Applikationen innerhalb und außerhalb von Blockchains schaffen sowie dem Windows "Virtual Secure Mode" (VSM), mit dem Administratoren ihre Systeme vor Pass-the-Hash-Angriffen schützen könnten, sollen die Bereitstellung von Blockchain im Unternehmen weiter erleichtern. Das Coco-Framework soll 2018 als Open-Source-Projekt auf GitHub veröffentlicht werden.



Nicht nur Schwergewichte wie Microsoft, das übrigens Teil der "Enterprise Ethereum Alliance" [3] ist, haben die Zeichen der Zeit erkannt und möchten Firmen einen einfachen Einstieg in die bislang unbekannte Blockchain-Welt bieten. Auch Start-ups wie Stratis [4] arbeiten daran, die bislang Kryptoexperten vorbehaltene Technologie einfach nutzbar zu machen. So plant das Londoner Unternehmen, eine C#- und .NET-kompatible Blockchain in Microsoft Azure anzubieten, um einen Brücke zwischen bestehenden IT-Anwendungen und der Blockchain zu schaffen. Der noch junge Markt ist damit ordentlich in Bewegung und verspricht vielfältige, innovative Ansätze.