Fisch und Meeresfrüchte: Herkunftsnachweis in der Blockchain

Fisch und Meeresfrüchte sind die weltweit am meisten gehandelten Lebensmitteln und ernähren Milliarden von Menschen täglich. Das Unternehmen Earth Twine bietet eine Plattform an, die ein Nachverfolgen der Herkunft von Seafood ermöglicht. Erstmals kommt dabei auch eine Blockchain zum Einsatz, die das Unternehmen als Dienstleistung von Stratis erhält.

Woher kommt der Fisch? Die Blockchain soll künftig die Antwort geben.

Fisch und Meeresfrüchte spielen eine große Rolle im Speiseplan vieler Menschen. Wichtig sind daher die Lebensmittelsicherheit und das Einhalten von Fischereigesetzen, die unter anderem von der Herkunft der Nahrungsmittel abhängen. Earth Twine [1] möchte mit seiner SPARKL genannten Plattform den am Handel Beteiligten, darunter auch Behörden, ermöglichen, die Herkunft von Seafood jederzeit nachvollziehen zu können. Um dabei für mehr Transparenz und Datensicherheit zu sorgen, setzt Earth Twine künftig auf eine Blockchain, die das Unternehmen von Stratis [2] als Dienstleistung erhält.



Das Start-up hat sich auf C#- und .NET-kompatible Blockchains-as-a-Service spezialisiert, die es für seine Kunden individuell in Form sogenannter Sidechains bereitstellt. Das verspricht etwa den Vorteil, dass vertrauliche Daten nicht in der Hauptchain landen und die Sidechains sich für Kunden ein Stück weit individualisieren lassen. Im Fall von Earth Twine handelt es sich demnach um den weltweit ersten Einsatz einer Blockchain im Seafood-Bereich, der andeutet, welche realen Nutzungsszenarien für die derzeit gehypte Technologie möglich sind.