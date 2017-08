Kleines Schwarzes für den Konferenzraum

Mit dem 'C520-WiMi' stellt Snom eine neue Konferenzlösung für Unternehmen jeder Größe vor. Der Neuzugang will unter anderem mit erstklassiger Sprachwiedergabe, hoher Übertragungsqualität und seinem flexiblen Aufbau punkten. Via Bluetooth lassen sich auch Smartphones einbinden.

Das Konferenzsystem "C520-WiMi" von Snom unterstützt bis zu drei SIP-Identitäten mit multipler Anrufverwaltung.

Drei Mikrofone sollen beim "C520-WiMi" [1] für eine hochwertige Sprachübertragungen sorgen, Dabei ist ein Mikrofon zusammen mit dem leistungsfähigen Voll-Duplex-Lautsprecher in die Basiseinheit integriert; zwei weitere, schnurlose DECT-Mikrofone können frei im Raum aufgestellt und / oder weitergereicht werden. Die Mikrofone verfügen über dynamische Rauschunterdrückung sowie adaptive Feedbackkontrolle für HD-Sprachübertragungen auch bei vielen Teilnehmern oder in großen Räumen. Um eine optimale Abdeckung zu erreichen, synchronisieren sich die Mikrofone je nach Position im Raum in Echtzeit. Durch diese Technologie können sich die Konferenzteilnehmer völlig frei im Raum bewegen.



Das C520-WiMi verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der sich Mobil- oder DECT-Telefone verbinden und nutzen lassen. Das Konferenzsystem lässt sich laut Hersteller erweitern, sodass auch Telefonkonferenzen mit großen Teams möglich sind. Dafür werden zusätzliche Lautsprechereinheiten drahtlos mit der Basiseinheit gekoppelt. Die eingebauten Akkus der drahtlosen Mikrofone sollen bis zu zwölf Stunden ununterbrochenen Betrieb verkraften. Dazu kommen gemäß Snom bis zu 70 Stunden Standby-Zeit. Mit einem Preis von rund 300 Euro will der Hersteller den Neuzugang im unteren Preissegment positionieren.