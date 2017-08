Sichere Collaboration

Skyhigh Networks stellt eine Sicherheits- und Compliance-Lösung für Cisco Spark vor. 'Skyhigh for Cisco Spark' ergänzt die vorhandenen Sicherheitsfunktionen des Cloud-basierten Collaboration-Dienstes von Cisco um zusätzliches Monitoring, nahtlosen Übertrag von Richtlinien zur Data Loss Prevention sowie die Anwendung von Gegenmaßnahmen.

Mithilfe von Cisco Spark organisieren Mitarbeiter unternehmensintern Meetings, Nachrichten, Calls und den Datenaustausch. Damit Produktivität und Zusammenarbeit nicht auf Kosten der Datensicherheit gehen, liefert bietet "Skyhigh for Cisco Spark" [1], das im Pro Pack for Cisco Spark Control Hub enthalten ist, Security-, Governance- und Compliance-Funktionen.



Skyhigh for Cisco Spark beinhaltet unter anderem eine einheitliche, Cloud-basierte Security-Plattform für DLP, Bedrohungsschutz, Aktivitätsüberwachung sowie Rechteverwaltung. Zudem ist die IT-Abteilung in der Lage, bereits existierende DLP-Richtlinien auf Nachrichten und Daten zu erweitern. Zudem lassen sich Richtlinien auf der Grundlage von Keywords, strukturiertem oder unstrukturiertem Fingerprinting und Datenmerkmalen durchsetzen. Darüber hinaus beugt Sicherheitslücken durch das Coaching von Benutzern, die Benachrichtigung von Administratoren, das Blockieren von Uploads und das Löschen von Dateien vor. Zudem sollen sich über die Software verdächtiges Verhalten, Insider-Bedrohungen und kompromittierte Accounts aufdecken lassen.