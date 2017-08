Datensicherheit für SOHO-Umgebungen

Acronis lüftet den Vorhang für 'Acronis True Image 2018'. Die neue Version bringt umfassende Updates der Backup- und Recovery-Funktionalitäten und setzt dabei laut Hersteller auch Künstliche Intelligenz ein, um Daten vor externen Bedrohungen zu schützen. Die Software richtet sich primär an kleine Unternehmen, die damit allerdings unbegrenzte viele Mobilgeräte sichern können.

Beim Nutzer punkten will "Acronis True Image 2018" [1] vor allem durch die Kombination der KI-basierten Ransomware-Abwehr – Acronis Active Protection – und einer neuen Generation verbesserter Backup- und Recovery-Funktionen wie Active Disk Cloning oder automatischer Erstellung von WinPE-Boot-Medien. Beim Active Disk Cloning können Nutzer eine zusätzliche Replik ihres Windows-Systems anlegen, ohne selbiges ausschalten zu müssen und dann mittels eines Boot-Mediums neu zu starten. Damit sollen Migrationen auf größere Laufwerke einfacher werden.



Der optimierter Media Builder erstellt automatisch Boot-fähige Medien für WinPE-Umgebungen, sodass Unternehmen Probleme mit Treiber-Konfigurationen schneller beheben und das System auf ähnlicher oder völlig neuer Hardware wiederherstellen können. Mit Hilfe der virtuellen Laufwerkskonvertierung: können Nutzer Wiederherstellungen von Full-Image-Backups testen oder ihr System in einer virtuellen Hyper-V-Umgebung laufen lassen, um Applikationen auszuprobieren, ohne dabei das primäre System irgendwelchen Risiken auszusetzen.



Mit an Bord des neuen Release ist ein automatisches Backup mobiler Geräte auf NAS-Systeme. Der Backup-Prozess wird automatisch gestartet, sowie sich das Mobilgerät im gleichen Wi-Fi einloggt, in dem sich auch das NAS-System befindet. Durch den Einsatz von Machine-Learning-Modellen will Acronis ungewöhnliche Muster an Datenzugriffen erkennen. Die Modelle werden in der Hersteller-eigenen KI-Cloud-Infrastruktur generiert. Sie verarbeiten die Daten von Hunderttausenden legitimer und unerwünschter Prozesse, um wiederum neue Modelle zu kreieren, die dann in die Acronis Active Protection einfließen.



Acronis True Image 2018 ist in drei Versionen erhältlich. Alle Editionen enthalten Active Protection zum Schutz vor Ransomware und erlauben die Sicherung beliebig vieler Mobilgeräte. Die Standard-Variante ist eine Dauerlizenz, die keinen Cloud-Storage oder Cloud-basierte Funktionen bietet. Damit adressiert die Software Nutzer, die ihre Daten nur auf lokalen Speichergeräten sichern. Die Advanced-Version ist eine Ein-Jahres-Lizenz, die zudem über 250 GByte Cloud-Storage und Cloud-basierte Funktionen verfügt. Beide Modelle sind ab 50 Euro für einen Computer zu haben.



Bei der Premium-Variante handelt es sich um ein Ein-Jahres-Abonnement, die Blockchain-basierte Datenverifizierung und elektronische Signaturen ermöglicht. Hier sind 1 TByte an Cloud-Storage verfügbar. Die Preise beginnen bei etwa 100 Euro für einen Computer. Für kleine Unternehmen, die mehr als fünf Rechner oder verschiedene Server und Workstations sichern möchten, verweist der Hersteller auf Acronis Backup 12.5.