USV für beengte Verhältnisse

Eaton hat die Produktreihe '5SC' um kompakte Rack- und Rack-Tower-Kombimodelle zur unterbrechungsfreien Stromversorgung im Leistungsbereich bis 3 kVA erweitert. Die neuen Modelle bieten laut Hersteller sicheren Schutz für eine breite Palette von IT- und Industrieanwendungen.

Schmalfüßige USV – die Eaton 5SC Tower und die neue Eaton 5SC Rack.

Bei Installationen mit Platzbeschränkungen kann es schwierig sein, eine passende USV zur zuverlässigen Absicherung gegen Netzausfälle zu finden. Vor diesem Hintergrund hat Eaton die Reihe "5SC" [1] entwickelt, die auch in sehr kleine Racks passen: Die 1000-1500VA-Rack-Modelle sind laut Hersteller sogar mit nur 500 mm tiefen Schränken kompatibel. Über das integrierte LCD-Display liefert die Neuvorstellung in Echtzeit Informationen über den Status der USV-Anlage, etwa die Auslastung und den Akkustand sowie weiterer Parameter.



Alle Modelle besitzen einen seriellen RS232- und einen USB-Anschluss und erlauben damit die automatische Integration in gängige Betriebssysteme. Darüber hinaus lassen sich bei den Rack- und Rack-Tower-Kombimodellen über einen enthaltenen Slot optionale Netzwerkmanagement- oder serielle und Relaiskarten zwecks verbesserter Kommunikation anbinden. Der Sinusausgang soll dabei gewährleisten, dass die USV-Anlagen auch mit sensiblen IT-Geräten kompatibel sind, während die programmierbare Eingangsempfindlichkeit bei der Anpassung an spezielle Umgebungen helfen soll.