Replikation mit Cloud-Anschluss

Zerto lüftet den Vorhang für Version 5.5 von 'Zerto Virtual Replication'. Zu den neuen Funktionen des Replikationswerkzeugs für Public und Hybrid Cloud gehören die bidirektionale Replikation mit Microsoft Azure und eine laut Hersteller bis zu fünfmal schnellere Wiederherstellung in AWS. . Neue und optimierte Funktionen zur Datenverwaltung runden das Update ab.

"Zerto Virtual Replication 5.5" [1] ist gemäß Herstellerangaben ist die erste Lösung auf dem Markt, die die Replikation und Wiederherstellung von Unternehmensanwendungen sowohl nach als auch von Microsoft Azure ermöglicht. Die Funktion soll das Mobilisieren, Testen, Verwalten und Schützen von Anwendungen über verschiedene Infrastrukturen hinweg verbessern. Die Möglichkeit zur Replikation von Azure aus soll zudem das Failback von aktiven Workloads auf VMware- oder Hyper-V-Umgebungen mit RPOs von Sekunden und RTOs von Minuten erlauben. ZVR 5.5 beschleunigt und verbessert die Wiederherstellung von Anwendungen in AWS durch die Automatisierung des Wiederherstellungsprozesses laut Hersteller erheblich. Das Ergebnis sollen bis zu fünfmal kürzere Wiederherstellungszeiten in AWS sein. Damit soll es sich noch einfacher gestalten, die Public Cloud zur Notfallwiederherstellung oder für Tests sowie für die Entwicklung in einer Umgebung für Beinahe-Echtzeit-Replikation zu nutzen.



Mit der neuen Version 5.5 fügt Zerto weiterhin eine Analytics-Plattform ein, die Analysen von Multi-Cloud-Umgebungen mit mehreren Standorten in Echtzeit ermöglicht. Zerto Analytics optimiert das Resilienz-Management, indem es geschützte Anwendungen in der gesamten Infrastruktur sichtbar macht, und ermöglicht so Entscheidungen anhand von Informationen, die sowohl auf historischen als auch auf Echtzeit-Daten basieren. Neu sind außerdem automatische Upgrades für Komponenten zur virtuellen Replikation: Stellt einen zentralen Upgrade-Prozess für alle ZVR-Komponenten bereit; optimiert den IT-Betrieb und minimiert Risiken in Verbindung mit Updates sowie Upgrades und maximiert die Verfügbarkeit bei Geschäftsanwendungen. Nicht zuletzt bietet ZVR nun die Unterstützung von vCenter 6.5 und Hyper-V 2016/SCVMM 2016.