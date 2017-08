Mac als Micro Thin Client

IGEL hat das Einsatzspektrum seines Micro Thin Clients 'IGEL UD Pocket' auf Mac-Computern von Apple erweitert. Im Einsatz unterstützt UD Pocket dabei unter anderem folgende Apple Features: Mac Keyboard, Mac Touchpad, WiFi, Magic Mouse und Magic Keyboard.

Der Micro Thin Client 'IGEL UD Pocket' lässt sich nun auch in Mac-Rechner stöpseln.

Der im Dezember letzten Jahres vorgestellte "UD Pocket" [1] wird per USB an Notebooks, PCs und andere x86- Hardware angeschlossen und macht diese Endgeräte zu einfach verwaltbaren Cloud-Arbeitsplätzen. Dabei bleibt das lokale Betriebssystem des Gastsystems vollständig erhalten. So kann der Nutzer während des Bootens entscheiden, wie er sein Gerät nutzen möchte: als IGEL Universal Desktop oder mit lokalen Anwendungen. Die Mindestvorrausetzungen für den Einsatz sind ein x86-, 64-Bit-Prozessor, 2 GByte RAM, 2 GByte verfügbarerer Speicher sowie UEFI-Bootfähigkeit. Somit dürfte sich ein Großteil aller Apple-Mac-Computer als IGEL-OS-Endgerät nutzen lassen.