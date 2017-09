Drei Monitore fürs Büro

Samsung hat drei neue Monitore für den Arbeitsplatz vorgestellt: Dazu zählen der 34-Zoll-Curved-Monitor 'CH890' in UWQHD-Auflösung), der 27-Zoll-Curved-Monitor 'CH800' in Full-HD-Auflösung sowie der Flatscreen SH850 in WQHD-Auflösung, der als 24- und 27-Zoll-Variante erhältlich ist.

Krummer Flunder: Der Ultra-Wide-Curved-Monitor CH890 von Samsung bietet eine große, gekrümmte Bildschirmfläche.

Alle drei Monitore kommen mit einem USB-C-Anschluss, der das Übertragen von Daten, Display-Port-Signalen und Strom zum Laden von kompatiblen Endgeräten über einen einzigen Kabelanschluss erlaubt. Punkten will der Hersteller zudem durch das nahezu rahmenloses Design an drei Seiten, das beim Zusammenschluss mehrerer Displays durch die DP-Out-Daisy-Chain-Funktion ein fast nahtloses Bild erzeugen soll. Die Bildschirme verfügen über einen höhenverstellbaren Standfuß sowie über die Funktionen Tilt und Swivel, die es Anwendern erlauben, den Monitor auf ihre individuelle Sitzposition und den gewünschten Sichtabstand anzupassen. Die Modelle CH800 und SH850 bieten darüber hinaus auch eine Pivot-Funktion für die Display-Nutzung im Hochformat. Das Model CH890 in 34 Zoll ist für rund 950 Euro erhältlich, der Curved Monitor CH800 in 27 Zoll für etwa 440 Euro. Der SH850 schlägt in 24 Zoll mit rund 420 Euro und in 27 Zoll mit etwa 540 Euro zu Buche.