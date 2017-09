HD-Stellplätze zu vergeben

Buffalo gibt mit der 'TeraStation 5810DN' den Startschuss für ein KMU-NAS mit hoher Kapazität. Je nach Anzahl und Größe der Festplatten stehen über acht HD-Einschübe bis zu 64 TByte zur Verfügung. Der Neuzugang wird ab Werk mit Festplatten nach NAS-Standard bestückt.

Die TeraStation 5810DN fasst bis zu acht Festplatten und wird aus Gründen der Qualitätssicherung bereits vom Hersteller mit HDDs bestückt.

Bei den Basismodellen der "TeraStation 5810DN" [1] handelt es sich um teilbestückte Systeme mit vier Laufwerken à 4 oder 8 TByte. Laut Buffalo ist das Modell sehr gut für Unternehmen geeignet, die nach einem Netzwerkspeicher mit geringen Einstiegskosten und Platz für ein Upgrade der Gesamtspeicherkapazität im selben Gehäuse suchen. Bei einer Aufstockung können Nutzer dann zusätzliche Festplatten vom NAS-Hersteller erwerben. Diese haben einen Pre-Test-Prozess durchlaufen, bei dem jeder Sektor der Festplatte überprüft wurde, ohne darauf zu schreiben. Wer bereits von Anfang an Bedarf an viel Speicherplatz hat, greift zu den mit acht Magnetspeichern bestückten Modellen. Auch hier stehen 4- oder 8-TByte-HDDs zur Verfügung.



Die Geräte sind mit einem nativen 10GbE-Port ausgestattet und in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Ein Quad-Core-Annapurna-Labs-Prozessor sowie 4 GByte DDR3-ECC-RAM sollen für ausreichend Leistung sorgen. Die Neuvorstellung lässt sich sowohl als NAS als auch als iSCSI-Ziel nutzen. Für beide Verwendungszwecke ist der Netzwerkspeicher für VMware ESXi 6.5 zertifiziert. Mit an Bord ist außerdem Unterstützung für Rsync, wodurch ein Backup von der TeraStation auf ein Rsync-kompatibles Gerät eines Drittherstellers und umgekehrt möglich ist. Das vorkonfigurierte RAID soll für eine schnellere und konsistentere Bereitstellung sorgen. Die unterstützten RAID-Level sind JBOD, 0, 1, 5, 6 und 10. Der Preis für die TeraStation 5810DN beträgt mit vier Festplatten à 4 TByte rund 1690 Euro, während die Variante mit acht Magnetspeichern à 8 TByte mit 4970 Euro zu Buche schlägt.