Kenne deinen Feind

Kaspersky Lab präsentiert eine neue Version von Kaspersky Private Security Network. Dieses verspricht Organisationen eine Cloud-basierte Cybersicherheit in Echtzeit sowie mehr individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Firmen sollen so Gefahren schneller und zuverlässiger erkennen.

Kaspersky Private Security Network liefert einen Zugriff auf globale Bedrohungsinformationen, basierend auf 80 Millionen Sensoren, ohne dass vertrauliche Informationen die Infrastruktur des Unternehmens verlassen. Zudem stärke Kaspersky Private Security Network die Threat Intelligence von Unternehmen, weil sich individuelle Reputationslisten von URL-Adressen und Dateien einfach hinzufügen lassen.



Mit Bedrohungsinformationen in Echtzeit ließen sich schnelle und exakte Analysen verdächtiger Dateien oder URL-Adressen zum Schutz vertraulicher Daten und der kompletten IT-Infrastruktur von Unternehmen erstellen. Die Cloud-Infrastruktur Kaspersky Security Network (KSN) biete minutenschnellen Zugang zu neuen Malwaremustern aus weltweit 80 Millionen Sensoren.



Kaspersky Private Security Network komme auch kritischen IT-Sicherheitsanforderungen wie Skalierbarkeit und Flexibilität entgegen. So würden Netzwerke mit bis zu einer halben Million Knoten unterstützt. Spezielle Schnittstellen ermöglichten Unternehmen zur Verbesserung ihrer IT-Sicherheit außerdem den unmittelbaren Upload eigener, spezifische Daten in Form von Listen zur Reputation von Dateien und URL-Adressen – in Form von Hashes (SHA256 oder MD5). Das erleichtere die Bedrohungsanalyse und beschleunigt die Vorfallreaktionszeiten in den IT-Sicherheitsabteilungen.



Eine intuitive Bedienoberfläche optimiere nicht zuletzt die Verwaltung von Kaspersky Private Security Network. Mit der neuen Unterstützung des Data Diode Protocol für die Linux-Distribution CentOS könnten jetzt auch Organisationen ohne Internetanschluss Bedrohungsinformationen in Echtzeit beziehen, wobei alle Daten innerhalb der Netzwerkperimeter bleiben.