Mit RHEL 7.4 in die Multicloud

Red Hat will mit Version 7.4 von Red Hat Enterprise Linux hybride und Multi-Cloud-Umgebungen verknüpfen. Gleichzeitig hat der Hersteller dem Betriebssystem verbesserte Sicherheitsfunktionen spendiert. Dazu zählen etwa aktualisierte Audit-Funktionen, die es Administratoren ermöglichen sollen, die vom Audit-System aufgezeichneten Events einfacher zu filtern.

Sie erhalten mehr Informationen zu kritischen Events und sollen so dazu in der Lage sein, eine große Menge von Datensätzen zu analysieren. Das Feature USB Guard soll eine bessere Kontrolle darüber erlauben, wie USB-Geräte von einzelnen Anwendern genutzt werden, und soll dabei helfen, Datendiebstahl und das Einschleusen von Malware zu verhindern. Die vollständige Unterstützung von SELinux mit OverlayFS sichert das zugrundeliegende Dateisystem und bietet die Möglichkeit, Docker und User Namespaces gemeinsam zur fein abgestuften Zugangskontrolle einzusetzen. Was den Bereich Linux-Container betrifft, können Nutzer mit der Betaversion von LiveFS nun ohne Reboot Sicherheitsupdates und Layer Packages einspielen.



Auch im Bereich Management und Automation soll sich einiges getan haben. Ergänzend zu den Funktionalitäten von Red Hat Satellite und den Automatisierungsoptionen von Ansible Tower enthält Red Hat Enterprise Linux 7.4 eine Betaversion von Red Hat Enterprise Linux System Roles. Dabei handelt es sich um ein gemeinsam nutzbares Management-Interface für alle Hauptversionen von Red Hat Enterprise Linux [1]. System Roles ermöglicht Administratoren mit Ansible, einmalig einen Automatisierungs-Workflow zu definieren, der sich ohne weitere Modifikationen in umfangreichen, heterogenen Implementierungen von Red Hat Enterprise Linux einsetzen lässt.



Nicht zuletzt will der Anbieter auch die Performance gesteigert haben. Die Unterstützung von NVMe Over Fabrics bietet laut Red Hat eine höhere Flexibilität und einen geringeren Overhead beim Zugriff auf NVMe-Speichersysteme im Rechenzentrum, die über Ethernet- oder Infiniband-Infrastrukturen angeschlossen sind. Auch beim Einsatz in einer Public Cloud soll Red Hat Enterprise Linux 7.4 schneller booten und Mission-Critical-Applikationen starten früher.