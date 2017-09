Skalierbarkeit ist Trumpf

Tintri kündigt mit der 'Tintri EC6000'-Serie eine neue Modellreihe hochskalierbarer All-Flash-Speichersysteme an. Die Produktreihe besteht aus vier Modellen, die eine Leistung von bis zu 320.000 IOPS und eine Kapazität von 19 TByte bis 645 TByte Flash in zwei Höheneinheiten bieten. Zum Einsatz kommen dabei 3D-NAND-Technologie und High-Density-Laufwerke.

Die "EC6000"-Serie [1] von Tintri setzt sich aus den Modellen EC6030, EC6050, EC6070 und EC6090 zusammen. Bis zu 64 EC6000-Systeme lassen sich dabei als ein einziger Speicher-Pool behandeln, der bei voller Skalierung laut Hersteller bis zu 20 Millionen IOPS, 40 PByte an effektiver Kapazität und 480.000 virtuelle Maschinen umfassen kann. Um noch bessere Kontrolle über die Skalierung zu erhalten, bietet die Neuvorstellung die Möglichkeit der unterbrechungsfreien Kapazitätserweiterung auf Basis einzelner Laufwerke. Die Erweiterung der Systemkapazität erfordert laut Tintri nur einen einzigen Klick innerhalb Nutzeroberfläche ohne Serviceunterbrechung. Inkrementelle Flash-Kapazität kann so sofort für neue virtuelle Anwendungen bereitgestellt werden.



Die Erweiterung auf mehrere Systeme für mehr Kapazität und Leistung wird durch Tintri VM Scale-out optimiert. Storage Nodes lassen sich dem Scale-Out Cluster einfach hinzufügen, so dass es laut Hersteller nicht erforderlich ist, sie gemeinsam zu verkabeln, wie es bei herkömmlicher Infrastruktur der Fall ist. Tintri bietet außerdem prädiktive Analysefunktionen für Compute und Speicher auf Basis einer Analyse-Engine für maschinelles Lernen, die den Ressourcenbedarf bis zu 18 Monate in die Zukunft prognostiziert. Nicht zuletzt können Nutzer über den Tintri Cloud Connector eine Verbindung mit Amazon Web Services und IBM Object Cloud Storage herstellen.