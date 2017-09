Router mit mehr Mobilfunk-Durchsatz

LANCOM spendiert seiner Mobilfunkrouter-Familie ein Technologie-Upgrade. Als erster VPN-Router des Herstellers unterstützt das Modell '1780EW-4G+' LTE-Advanced und 802.11ac-WLAN. Das Gerät soll so im Mobilfunkbetrieb bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload erreichen.

Die Stromversorgung des Mobilfunkrouters "LANCOM 1780EW-4G+" ist über PoE (IEEE 802.3at) möglich.

Dank Highspeed-Mobilfunk eignet sich der "LANCOM 1780EW-4G+" [1] laut Hersteller ideal zur schnellen und sicheren Anbindung mobiler Standorte an das Unternehmensnetz per VPN. Über das integrierte WLAN können gleichzeitig WLAN-Zugänge bereitgestellt werden. Alternativ ermöglicht das Gerät über seinen GBit-Ethernet-Port den Betrieb an einem externen Modem. Das WLAN-Funkmodul vernetzt Clients im 2,4- oder 5 GHz-Band mit bis zu 867 MBit/s (IEEE 802.11ac) beziehungsweise mit bis 300 MBit/s (IEEE 802.11n). Für einen reibungslosen WLAN-Betrieb unterstützt der Router das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control (ARC) mit Funktionen wie "Adaptive RF Optimization", "Adaptive Noise Immunity" sowie "Spectral Scan".



Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall sowie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection soll das Business-Gerät Schutz für das gesamte Netzwerk bieten. Vollwertiges IEEE 802.11i mit WPA2- und AES-Verschlüsselung sowie IEEE 802.1X/EAP (WPA2 Enterprise) sorgen für zusätzliche Sicherheit Schutz. Mittels Advanced Routing and Forwarding stellt der 1780EW-4G+ bis zu 16 virtuelle Netze mit individuellen Eigenschaften für DHCP, DNS, Routing und Firewall bereit. Dank Dual Stack-Implementierung lässt er sich in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Dual Stack-Netzwerken einsetzen. Wie alle aktuellen LANCOM Geräte kann die Netzwerkkomponente über die kostenlosen Management-Tools LANconfig und LANmonitor eingerichtet, überwacht und verwaltet oder in die LANCOM Management Cloud (LMC) integriert werden.